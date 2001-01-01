Środa 15 października 2025 Intel po cichu podnosi ceny wybranych CPU

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 06:49 Wygląda na to, że Intel po cichu podniósł ceny niektórych modeli procesorów z rodziny Raptor Lake, Raptor Lake Refresh, a nawet Alder Lake (12gen). W USA wzrost wynosi około 10%, natomiast na rynkach międzynarodowych jest to nawet 20%. Południowokoreańska platforma śledząca i porównująca ceny o nazwie Danawa raportuje, że cena procesora Core i3-14100F wzrosła od końca września do połowy października o 15%, a w przypadku procesorów Core i5-14600KF i Core i5-12400F było to odpowiednio 13% i 11%.



Jednak nie wszystkie CPU doczekały się dwucyfrowego wzrostu ceny. Wyraźnie niższy, bo 6% zmianę odnotowano chociażby w przypadku układu Core i5-14400F. Co istotne nie jest to lokalna zmiana, a podobne wzrosty cen miały miejsce na innych rynkach. Przykładowo w Japonii serwis informacyjny GAZ:Log twierdzi, że ceny procesorów Core i3-14100 i Core i3-14100F wzrosły odpowiednio o 10% i 2,6%, a w przypadku najbardziej popularnych modeli, takich jak Core i5-14400 i Core i5-14400F wzrosty wyniosły odpowiednio 20% i 11%. Dla kontrastu ceny modeli z wyższej półki z serii Core i7 i Core i9 wzrosły raptem o około 5%.



Spekuluje się, że podwyżki cen są związane z kiepskimi wynikami sprzedaży serii Core Ultra 200S (Arrow Lake), a Intel chce po prostu wycisnąć z najlepiej sprzedających się CPU tyle marży, ile zdoła. Zwłaszcza, że są one w całości produkowane w dojrzałym procesie Intela, a nie u zewnętrznych dostawców jak ma to miejsce w przypadku Arrow Lake.





