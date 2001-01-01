|
Microsoft psuje loopbacka w Windows 11
Autor: Wedelek | 06:02
|
|W jednej z ostatnich aktualizacji systemu Windows 11 Microsoft przypadkowo popsuł implementację protokołu komunikacyjnego HTTP/2. W rezultacie przestał działać tzw. Loopback dostępny pod adresem 127.0.0.1, co z miejsca uniemożliwiło pracę sporej części oprogramowania. Mowa przede wszystkim o narzędziach do tworzenia oprogramowania, np. Visual Studio, ale też jego testowania (np. Burp), które nasłuchują na tym adresie. Generalnie każda próba skorzystania z dobrodziejstw loopbacka kończy się błędem ERR\_CONNECTION\_RESET, ERR\_HTTP2\_PROTOCOL\_ERROR lub podobnym.
Dociekliwi i wściekli użytkownicy szybko odkryli, że winny jest błędny zapis w pliku HTTP.sys, który został popsuty wraz z wprowadzeniem aktualizacji o numerze: KB5066835. Rozwiązania są w zasadzie trzy. Pierwsze i najbardziej polecane to odinstalować problematyczną łatkę. Podobno pomaga też aktualizacja definicji Windows Defender do wersji 1.439.216.0+. Ostatecznie można też całkowicie wyłączyć obsługę HTTPS/2, choć akurat ten scenariusz nie jest polecany.
Dla Microsoftu to już kolejna dotkliwa wpadka wizerunkowa w ostatnim czasie. Niedawno firma uszkodziła też narzędzie Windows Media Creation Tool, a wcześniej rozsierdziła część użytkowników zakończeniem wsparcia dla WIndows 10 i starszej wersji pakietu Office oraz wyraźnymi podwyżkami GamePassa.
