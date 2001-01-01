Poniedziałek 20 października 2025 Intel wyprodukuje dla Microsoftu nowe układy AI Maia 2

Autor: Wedelek | źródło: SemiAccurate via Tech Power Up | 06:13 Po serii problemów Intel Foundry, czyli część Chipzilli odpowiedzialna za produkcję układów scalonych w końcu może pochwalić się sukcesem. Ich najnowsza litografia 18A (2nm z tranzystorami RibbonFET) została wybrana przez Microsoft do wyprodukowania układów Maia 2. Są to ogromne, monolityczne chipy dla AI o powierzchni około ok. 850 mm² zbudowane z ponad 100 miliardów tranzystorów, z pamięciami HBM3E lub HBM4 oraz interfejsami PCI Express Gen6 / Ethernet 800 GbE. Szczegółowa specyfikacja tej konstrukcji nie jest znana, ale na pewno będzie to bardzo skomplikowany układ, co oznacza, że technologia Intela musi być na tyle zaawansowana, że uzysk jest dla Microsoftu ma zadawalającym poziomie.



Dla porównania aktualna generacja układów Maia jest produkowana w litografii N5 od TSMC i ma powierzchnię 820mm² , składa się ze 105 miliardów tranzystorów i oferuje wydajność na poziomie 3 PetaOPS dla 6-bitowej precyzji, 1.5 PetaOPS dla 9-bitowej i 0.8 PetaFLOPS przy wykorzystaniu formatu BF16. Układ ma też do dyspozycji 64GB pamięci HBM2E (1,8TB/s) oraz 500MB pamięci L1 i L2, a jego TDP wynosi, w zależności od konfiguracji od 500W do 700W.

