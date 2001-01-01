Poniedziałek 20 października 2025 Inteligentne bezpieczeństwo na Halloween – promocje WELOCK smart lock z rabatami do 63€

Autor: Adam | 09:27 Zbliżające się Halloween to nie tylko czas zabawy, ale również okazja do zadbania o bezpieczeństwo domu w atrakcyjnych cenach. W ramach kampanii Halloween Sale WELOCK Smart Lock można zaoszczędzić nawet do 63 euro na wybranych modelach zamków elektronicznych. Promocja obejmuje kilka wariantów urządzeń, różniących się funkcjami, sposobem montażu i obsługi. Oferta jest ograniczona czasowo i obowiązuje do końca października 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Wszystkie produkty objęte są darmową wysyłką z magazynów w Europie i Wielkiej Brytanii, 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy, 2-letnią bezproblemową gwarancją oraz dożywotnim wsparciem klienta. To dobra okazja, by poznać nowoczesne rozwiązania zabezpieczeń, które pozwalają łączyć wygodę z funkcjonalnością w codziennym użytkowaniu.



WELOCK smart lock TOUCA51



Kolejną propozycją jest WELOCK smart lock TOUCA51, który także uczestniczy w akcji Halloween Sale z rabatem do 50 euro po użyciu kuponu **VD50**. Ostateczna cena wynosi 119 euro. Urządzenie łączy funkcje czytnika linii papilarnych i klawiatury kodowej, co daje kilka opcji dostępu do drzwi. Zamek wysyłany jest z europejskiego magazynu i posiada 2-letnią gwarancję producenta. Ten wariant może być interesujący dla osób, które preferują połączenie klasycznej obsługi kodem z biometrycznym bezpieczeństwem.



WELOCK smart lock U81



W ofercie znajduje się również WELOCK smart lock U81, model ceniony za prostotę instalacji i możliwość integracji z aplikacją mobilną. W ramach Halloween Sale można uzyskać do 50 euro rabatu przy użyciu kuponu **VD50**, a finalna cena wynosi 199 euro. Wysyłka realizowana jest z magazynu europejskiego, a gwarancja obejmuje okres dwóch lat. WELOCK smart lock U81 może współpracować z bramkami Wi-Fi, co umożliwia zdalne zarządzanie dostępem do drzwi, np. w przypadku wynajmu krótkoterminowego.







WELOCK smart lock PCB41 Plus



Wśród promocyjnych produktów znalazł się również WELOCK smart lock PCB41 Plus. W tej wersji kluczową funkcją jest klawiatura umożliwiająca otwieranie drzwi kodem PIN. W promocji Halloween można skorzystać z rabatu do 30 euro przy użyciu kodu **VD30**, co pozwala obniżyć cenę do 119 euro. Produkt wysyłany jest z europejskiego magazynu i objęty 2-letnią gwarancją. Model ten może być odpowiedni dla użytkowników poszukujących prostego, ale nowoczesnego sposobu na kontrolę dostępu w domu lub biurze.



WELOCK Electronic Smart Door Lock Cylinder Connection with Alexa Wifi Gateway



Ostatnim z urządzeń biorących udział w kampanii jest WELOCK Electronic Smart Door Lock Cylinder Connection with Alexa Wifi Gateway. Ten dodatek umożliwia połączenie zamków WELOCK z asystentem głosowym Alexa i zarządzanie nimi z dowolnego miejsca poprzez aplikację. Produkt kosztuje 99 euro i jest wysyłany z europejskiego magazynu z 2-letnią gwarancją. Dzięki niemu użytkownicy mogą rozbudować swoje systemy inteligentnych drzwi o funkcje zdalnej kontroli i automatyzacji.







Wszystkie wymienione modele objęte są warunkami kampanii Halloween Sale WELOCK Smart Lock, w której można uzyskać zniżki sięgające nawet 63 euro. Promocja obowiązuje do końca października 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. WELOCK smart lock to rozwiązania, które łączą nowoczesną technologię z wygodą codziennego użytkowania, oferując bezpieczny i praktyczny sposób zarządzania dostępem do pomieszczeń. Każdy z produktów objęty jest darmową wysyłką z magazynów w Europie i Wielkiej Brytanii, 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy, 2-letnią bezproblemową gwarancją oraz dożywotnim wsparciem klienta – co czyni ofertę szczególnie atrakcyjną w okresie Halloweenowej kampanii.









Materiał powstał w ramach płatnej współpracy z Welock

