Dlaczego warto zdecydować się na serwer dedykowany?

Jeśli Twoja strona internetowa odnotowuje dynamiczny wzrost, a duży ruch odbija się na płynności jej działania lub bezpieczeństwie, należy zastanowić się nad zamianą hostingu na wydajniejsze rozwiązanie. Możesz zdecydować się na własną serwerownię lub też korzystać z serwera dedykowanego, znajdującego się i obsługiwanego poza Twoją firmą. Zobacz, jakie zalety ma drugie z tych rozwiązań.









Czym są serwery dedykowane?

Główną różnicą w porównaniu do tradycyjnego hostingu, która sprawia, że serwery dedykowane są od niego skuteczniejszym rozwiązaniem, jest brak konieczności współdzielenia przestrzeni dyskowej i podzespołów serwera z innymi użytkownikami. Całe urządzenie oddawane jest do dyspozycji jednego podmiotu. Oznacza to możliwość pełnego wykorzystania przestrzeni dyskowej, pamięci RAM, czy mocy procesora. Serwery dedykowane przechowywane są w przestrzeniach posiadających odpowiednią infrastrukturę, nazywanych data center. Dzięki temu przez 24 godziny znajdują się pod niezbędną opieką specjalistów i pracują w korzystnej temperaturze, czy poziomie wilgotności. Za prawidłową organizację wszystkich tych kwestii odpowiada nie podmiot wykupujący dostęp do serwera dedykowanego, lecz usługodawca. Serwery dedykowane w korzystnej cenie dostępne są tutaj https://www.sprintdatacenter.pl/najtansze-serwery-dedykowane/linia-gen . Za ich obsługę odpowiadają doświadczeni specjaliści Sprint Data Center https://www.sprintdatacenter.pl/ . Dostępne są również inne praktyczne rozwiązania. Jeśli dysponujesz własnym serwerem, możesz użytkować go bez utrzymywania własnej serwerowni. Umożliwia to kolokacja serwera https://www.sprintdatacenter.pl/kolokacja-serwerow-w-sdc , czyli przekazanie go do zewnętrznego, specjalistycznego data center. Korzyści dla użytkownika Skorzystanie z serwerów dedykowanych to szereg korzyści zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i ekonomicznym. W zależności od wybranej oferty, do dyspozycji zyskujesz znacznie większe zasoby i możliwości techniczne, niż przy standardowym hostingu współdzielonym. Nie są one bowiem ograniczane przez innych użytkowników danego urządzenia. Pod względem finansowym to znacznie korzystniejszy wybór niż własna serwerownia. Do jej obsługi niezbędne jest bowiem nie tylko przygotowanie pomieszczenia i infrastruktury technicznej, ale też wydzielenie kompetentnych specjalistów. Firma może zatem korzystać z serwera bez konieczności ponoszenia wyżej wymienionych kosztów. Dla najbardziej zaawansowanych podmiotów, obsługujących rozbudowane serwisy lub wiele stron internetowych o dużym ruchu inwestycja w serwerownię będzie korzystna, lecz jeśli dopiero rozwijasz swoją działalność i Twoje potrzeby zwiększają się stopniowo, serwery dedykowane zapewnią wszystko, co niezbędne do wydajnej pracy.