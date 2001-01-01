Poniedziałek 20 października 2025 DLSS 4 w The Outer Worlds 2, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 oraz Jurassic World Evolution 3

Autor: Adam | źródło: Nvidia | 01:27 Techniki RTX są już obecne w ponad 800 grach, a ich liczba wciąż sie powiększa. W tym tygodniu DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation trafia do trzech tytułów: The Outer Worlds 2, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 oraz Jurassic World Evolution 3. Wszystkie tytuły oferują pełne wsparcie dla DLSS 4 już od dnia debiutu, zapewniając graczom wyraźny wzrost wydajności i jakości obrazu. Równolegle Ninja Gaiden 4 wzbogaca się o technikę DLSS Super Resolution, umożliwiając płynniejszą rozgrywkę w dynamicznych starciach.



The Outer Worlds 2 to kontynuacja RPG science fiction od Obsidian Entertainment, której wczesny dostęp zaplanowany jest na 24 października dla posiadaczy wersji Premium, a pełna premiera tytułu będzie miała miejsce 29 października. Gracze wcielą się w agenta Dyrektoriatu Ziemi, badającego szczeliny zagrażające ludzkości w nowej kolonii. Rozgrywka opiera się na eksploracji, wyborach moralnych, frakcjach i dynamice załogi. Użytkownicy kart GeForce RTX mogą zwiększyć wydajność dzięki DLSS 4 z Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation i DLSS Super Resolution, podczas gdy oświetlenie i cienie generowane techniką ray tracingu w systemie Lumen podnoszą jakość obrazu. Najnowszy sterownik Game Ready dla kart graficznych GeForce zapewnia optymalne działanie gry już od dnia premiery. The Outer Worlds 2 dostępna jest również w bibliotece usługi GeForce NOW, a każdy, kto chce zanurzyć się w rozgrywce na najwyższym poziomie, może śmiało ruszyć w kosmiczną podróż.







Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 to gra studia The Chinese Room, twórców nagrodzonego przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA) Everybody’s Gone to the Rapture oraz wydawcy Paradox Interactive. Akcja gry toczy się we współczesnym Seattle, które stoi na krawędzi otwartej wojny wampirów. Gracz wciela się w starszego wampira, wykorzystującego Dyscypliny, skradanie i perswazję, jednocześnie zarządzając Maskaradą. W rozdzielczości 4K i maksymalnych ustawieniach gra zyskuje na kartach GeForce RTX serii 50 średnio 6,1-krotny wzrost liczby klatek na sekundę dzięki DLSS 4 z Multi Frame Generation i DLSS Super Resolution. W praktyce oznacza to ponad 340 klatek na sekundę na kartach GeForce RTX 5090, ponad 250 klatek na sekundę na kartach RTX 5080, ponad 200 klatek na sekundę na kartach RTX 5070 Ti oraz ponad 190 klatek na sekundę na kartach RTX 5070. Aby uzyskać najlepszą wydajność, zalecana jest instalacja najnowszego sterownika GeForce Game Ready. Gra dostępna jest również w chmurze dla subskrybentów usługi GeForce NOW.



Jurassic World Evolution 3 to najnowsza odsłona symulatora budowania parków od Frontier Developments, która pozwala graczom przejąć kontrolę nad budową i prowadzeniem własnego Parku Jurajskiego. Gracze hodują, zarządzają i pielęgnują prehistoryczne gatunki, jednocześnie budując atrakcje i równoważąc interakcje między ludźmi a dinozaurami w ikonicznych i nowych lokalizacjach. Użytkownicy kart GeForce RTX mogą zwiększyć płynność dzięki technice DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation oraz technice NVIDIA Reflex, a ray tracing RTXGI poprawia jakość oświetlenia i cieni, zapewniając bardziej immersyjne wrażenia wizualne.



Ninja Gaiden 4 to powrót legendarnego Ryu Hayabusy w dynamicznej grze akcji od Team NINJA i PlatinumGames. Gracze opanowują techniki Bloodbind Ninjutsu, Izuna Drop i Flying Swallow, mierząc się z wymagającymi przeciwnikami w precyzyjnych starciach. Dzięki technice DLSS Super Resolution użytkownicy kart GeForce RTX otrzymują możliwość zmaksymalizowania płynności rozgrywki nawet w najbardziej intensywnych sekwencjach walki.



Godbreakers to dynamiczna, pełna adrenaliny gra akcji typu roguelite, w której każde starcie tętni intensywnością. Możliwe jest przerywanie zamachów w trakcie ataku, łączenie niszczycielskich kombinacji oraz przejmowanie mocy przeciwników, by wykorzystać je przeciwko nim. Chaosowi można stawić czoła samodzielnie lub w trybie współpracy z maksymalnie trzema sojusznikami. Na graczy czekają zacięte, wieloetapowe pojedynki z bossami w surrealistycznych, dynamicznie zmieniających się biomach, które nieustannie wymuszają dostosowywanie taktyki. Premiera gry zaplanowana jest na 23 października, a gracze korzystający z kart GeForce RTX już na starcie będą mogli aktywować technikę DLSS Super Resolution, zwieszając płynność rozgrywki.

