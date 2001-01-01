Poniedziałek 20 października 2025 Teufel prezentuje najnowszy głośnik BOOMSTER 4 z radiem FM-RDS

Autor: Adam | 00:37 Marka Teufel zaprezentowała nową generację swojego głośnika BOOMSTER. Model BOOMSTER 4 został odświeżony pod względem technicznym i wizualnym. Oferuje dłuższy czas pracy na baterii, udoskonaloną konstrukcję akustyczną oraz nowe warianty kolorystyczne. Urządzenie jest przeznaczone do słuchania muzyki zarówno w domu, jak i na zewnątrz. System stereo 2.1 z technologią Dynamore® wykorzystuje zintegrowany subwoofer oraz dwie pasywne membrany basowe, które tworzą szeroką scenę dźwiękową. Producent zastosował także regulację tonów niskich i wysokich oraz rozszerzył skalę głośności do 32 poziomów, co pozwala precyzyjniej dopasować brzmienie do otoczenia.



Nowy BOOMSTER 4 obsługuje radio DAB+ i FM-RDS, a sześć przycisków szybkiego wyboru na pilocie umożliwia zapisanie ulubionych stacji. Wysuwana antena teleskopowa ułatwia uzyskanie stabilnego odbioru, a przyciemniany wyświetlacz poprawia komfort obsługi w różnych warunkach oświetleniowych. Moduł Bluetooth z obsługą kodeków AAC i aptX™ HD pozwala na bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z serwisów streamingowych, takich jak Spotify, Apple Music czy YouTube. Funkcja Multipoint umożliwia jednoczesne połączenie dwóch smartfonów. Głośnik posiada także wejście AUX oraz port USB-C służący do ładowania i zasilania.







Obudowa urządzenia jest odporna na zachlapania i deszcz zgodnie z normą IPX5, dzięki czemu BOOMSTER 4 można wykorzystywać na zewnątrz. Zintegrowany uchwyt ułatwia przenoszenie, a opcjonalna torba transportowa zwiększa wygodę użytkowania. Głośnik może pracować do 23 godzin przy średnim poziomie głośności, a funkcja szybkiego ładowania pozwala na krótsze przerwy między odsłuchami. Tryb Party Link Stereo umożliwia połączenie dwóch głośników w zestaw stereo, co poszerza scenę dźwiękową. Model dostępny jest w trzech kolorach: Night Black, Moon Grey i Mint Green.







Teufel od ponad czterech dekad tworzy urządzenia audio w Berlinie. BOOMSTER 4 kontynuuje tę tradycję, łącząc funkcjonalność radia z możliwością bezprzewodowego odtwarzania muzyki. W konstrukcji zastosowano pięć przetworników – dwa głośniki wysokotonowe, dwa średniotonowe i subwoofer z dwiema membranami pasywnymi – co pozwala na uzyskanie wyważonego brzmienia. Nowy model łączy cechy użytkowe, takie jak odporność na warunki zewnętrzne, mobilność i prostą obsługę, z dbałością o estetykę i trwałość wykonania. Głośnik BOOMSTER 4 jest dostępny w sklepie internetowym Teufel w cenie 1299 zł, przy czym na start obowiązuje rabat w wysokości 16%.

