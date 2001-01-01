Poniedziałek 27 października 2025 Teraz dodatkowe wkłady za 2 zł z aparatem FUJIFILM Instax Mini Evo - nie zwlekaj

Autor: Adam | 16:06 Przy zakupie aparatu Fujifilm Instax mini Evo do 30 listopada 2025 roku możesz skorzystać z promocji, w ramach której odbierzesz dwa opakowania wkładów do aparatu za 2 zł. Co warto wiedzieć o produkcie biorącym udział w akcji? Aparat FUJIFILM Instax Mini Evo łączy w sobie klasyczny wygląd z nowoczesną funkcjonalnością, oferując użytkownikom możliwość natychmiastowego drukowania zdjęć bez potrzeby korzystania z dodatkowych urządzeń. Model pozwala eksperymentować z efektami, filtrami i trybami, które zmieniają charakter każdej fotografii. Urządzenie umożliwia też łączność ze smartfonem, co poszerza możliwości użytkowania w codziennych sytuacjach.



FUJIFILM Instax Mini Evo to aparat natychmiastowy, który łączy w sobie analogowy charakter fotografii z wygodą technologii cyfrowej. Wyróżnia się klasycznym designem inspirowanym tradycyjnymi aparatami kompaktowymi, a jego czarno-srebrne wykończenie nadaje mu elegancki, uniwersalny wygląd. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy cenią możliwość utrwalania chwil w sposób prosty i namacalny. Dzięki wbudowanemu systemowi druku zdjęć użytkownik może natychmiast uzyskać fizyczną kopię wykonanego ujęcia, a jednocześnie zachować wersję cyfrową na karcie pamięci microSD.



Aparat oferuje szeroki zakres funkcji kreatywnych, które pozwalają użytkownikowi kształtować wygląd fotografii według własnego gustu. Do dyspozycji jest dziesięć efektów obiektywu oraz dziesięć filtrów kolorystycznych, co daje łącznie aż sto różnych kombinacji ustawień. Dzięki temu można uzyskać zróżnicowane efekty wizualne – od klasycznych ujęć po bardziej artystyczne formy. Instax Mini Evo wyposażono w matrycę CMOS 1/5 cala oraz obiektyw o ogniskowej 28 mm (odpowiednik dla formatu 35 mm), co sprawia, że urządzenie dobrze sprawdza się w fotografii codziennej, portretowej i krajobrazowej. W trybie makro można wykonywać zdjęcia z odległości już 10 cm, co pozwala na uchwycenie drobnych detali.







Ekran LCD o przekątnej 3 cali pozwala na wygodne przeglądanie zdjęć i wybór tych, które mają zostać wydrukowane. Wydruki tworzone są na papierze Instax Mini o wymiarach 62 × 46 mm, a czas ich uzyskania to około 16 sekund. Technologia druku oparta jest na procesie Instax Instant Film, który nie wymaga tuszu ani dodatkowych materiałów eksploatacyjnych. Urządzenie może również działać jako drukarka dla smartfona – wystarczy połączenie Bluetooth i aplikacja Instax Mini Evo App. Dzięki niej można przesyłać zdjęcia z telefonu bezpośrednio do aparatu i drukować je w wybranym momencie.



Ważnym elementem konstrukcji aparatu jest bateria litowo-jonowa, ładowana przez port micro USB. Pełne naładowanie pozwala na wykonanie i wydrukowanie około stu zdjęć, co sprawia, że aparat jest gotowy do pracy przez dłuższy czas bez konieczności ładowania. Model oferuje również gniazdo statywowe oraz przyciski migawki umieszczone z dwóch stron obudowy, co ułatwia fotografowanie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Funkcja automatycznego ustawiania ekspozycji pomaga w uzyskaniu odpowiedniego naświetlenia, niezależnie od warunków oświetleniowych.



FUJIFILM Instax Mini Evo został wyposażony w moduł łączności Bluetooth, który pozwala nie tylko na drukowanie zdjęć z telefonu, ale także na zdalne sterowanie aparatem. Dzięki aplikacji mobilnej użytkownik może wykonać zdjęcie zdalnie, co jest przydatne podczas autoportretów czy grupowych ujęć. Dodatkowo można personalizować ramki zdjęć oraz dodawać daty i efekty, które urozmaicają końcowy rezultat. Funkcje te sprawiają, że aparat znajduje zastosowanie nie tylko w codziennym użytku, ale także podczas wydarzeń rodzinnych, spotkań towarzyskich czy podróży.



Z myślą o osobach planujących zakup aparatu przygotowano specjalną ofertę. Do 30 listopada 2025 roku przy zakupie FUJIFILM Instax Mini Evo w sklepie Media Expert można wziąć udział w promocji, w której nabywca odbiera dwa opakowania wkładów do aparatu za 2 zł. Oferta dotyczy oryginalnych wkładów Instax Mini i jest ograniczona czasowo. Warto się pospieszyć!













---

Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



