Zyskaj pakiet usług dodatkowych przy zakupie telewizora LG 55G54LW oraz innych modeli

Autor: Adam | 23:37 Telewizor LG 55G54LW to model łączący technologię OLED 4K, wysoką częstotliwość odświeżania 165 Hz oraz obsługę Dolby Vision i Dolby Atmos, co pozwala stworzyć w domu przestrzeń do oglądania filmów i grania z dużą płynnością i szczegółowością. Kupując telewizor LG 55G54LW lub inne modele dostępne z tej listy, do 21 listopada 2025 roku, można skorzystać z akcji LG Pakiet Usług Gratis. W ramach tej promocji nabywca otrzymuje kompleksowy zestaw usług, które ułatwiają instalację i uruchomienie nowego telewizora w domu.



Pakiet obejmuje m.in. wniesienie urządzenia do lokalu, jego rozpakowanie oraz doradztwo w zakresie wyboru najlepszego miejsca montażu. W ramach usługi technicy wywiercą otwory, osadzą kołki rozporowe i przymocują uchwyt ścienny, a następnie zamontują telewizor, kontrolując jego stabilność. Po instalacji sprzęt zostanie skonfigurowany — w tym podstawowe ustawienia, połączenie z działającą siecią Wi-Fi oraz zaprogramowanie kanałów cyfrowej telewizji naziemnej.



Na zakończenie specjaliści uruchomią urządzenie testowo, aby sprawdzić poprawność podłączenia i działania. Całość kończy się posprzątaniem miejsca pracy oraz zabraniem pozostałości opakowania, dzięki czemu nowy telewizor jest od razu gotowy do użytku.



Aby skorzystać z promocji „LG Pakiet usług gratis” w Media Expert, należy w pierwszej kolejności dodać do koszyka jeden z telewizorów objętych akcją promocyjną. Lista modeli dostępna jest na stronie kampanii. Następnie, w trakcie składania zamówienia, trzeba wybrać usługę „Wniesienie, montaż na ścianie i konfiguracja”



Telewizor LG 55G54LW z ekranem o przekątnej 55 cali to urządzenie oparte na technologii OLED, która umożliwia precyzyjne odwzorowanie barw i bardzo dobry kontrast dzięki niezależnemu podświetleniu każdego piksela. Matryca OLED 4K (3840 × 2160 pikseli) sprawia, że obraz pozostaje szczegółowy i wyraźny niezależnie od rodzaju wyświetlanej treści. Dzięki odświeżaniu na poziomie 165 Hz i obsłudze VRR (Variable Refresh Rate) telewizor jest przystosowany także do dynamicznych scen sportowych oraz gier wideo. Technologia ta eliminuje zjawisko zrywania klatek, co ma znaczenie dla płynności obrazu w grach konsolowych i komputerowych.







Model LG 55G54LW wykorzystuje procesor α9 AI 4K Gen7, który analizuje treść w czasie rzeczywistym i optymalizuje ustawienia obrazu. Współpracuje z trybami Dolby Vision, HDR10 i HLG, co zwiększa zakres tonalny i pozwala dopasować jasność do warunków otoczenia. System AI Picture Pro automatycznie rozpoznaje rodzaj treści – film, transmisję sportową czy grę – i dostosowuje kontrast, kolorystykę i poziom ostrości.



Dźwięk w tym modelu jest oparty na technologii Dolby Atmos, co pozwala uzyskać efekt przestrzenny bez konieczności użycia rozbudowanego zestawu głośników. Telewizor posiada wbudowane głośniki o mocy 40 W (2.2 kanały), które można uzupełnić o zewnętrzny soundbar.



System operacyjny webOS zapewnia dostęp do serwisów takich jak Netflix, Disney+, Prime Video czy YouTube. Interfejs został zaprojektowany w sposób przejrzysty i umożliwia personalizację ekranu głównego. Użytkownicy mogą również korzystać z asystentów głosowych – Google Assistant oraz Alexa – a także sterować telewizorem z poziomu smartfona. Wbudowany moduł Wi-Fi oraz Bluetooth pozwalają na bezprzewodowe połączenia z innymi urządzeniami w domu, np. z konsolą, laptopem lub słuchawkami.



Design modelu LG 55G54LW nawiązuje do koncepcji Gallery Design, czyli formy przystosowanej do montażu bezpośrednio na ścianie. Ramki są bardzo wąskie, a cała konstrukcja ma niewielką grubość, co pozwala zintegrować telewizor z wystrojem wnętrza. Do zestawu dołączony jest uchwyt ścienny, co eliminuje konieczność dokupowania dodatkowych elementów montażowych.



Telewizor wyposażony jest w cztery porty HDMI 2.1 oraz trzy złącza USB, co pozwala na podłączenie konsoli, odtwarzacza Blu-ray lub dysku zewnętrznego. Obsługa eARC umożliwia przesyłanie wysokiej jakości dźwięku do zewnętrznych systemów audio. Warto dodać, że model wspiera technologie ALLM (Auto Low Latency Mode) i HGiG, dzięki którym można uzyskać bardziej responsywną rozgrywkę.



Model LG 55G54LW kierowany jest do użytkowników, którzy korzystają z telewizora nie tylko do oglądania tradycyjnych programów, ale także do strumieniowania treści, grania czy współpracy z urządzeniami smart home. Dzięki rozbudowanym opcjom łączności, szerokiemu wsparciu formatów audio-wideo oraz obsłudze technologii VRR i ALLM, sprawdzi się zarówno w salonie kinowym, jak i w zestawie gamingowym.



Podsumowując, LG 55G54LW łączy nowoczesne funkcje obrazu OLED 4K i dźwięku Dolby Atmos z praktycznym systemem webOS oraz dodatkowymi korzyściami dostępnymi w ramach aktualnych promocji. Zakup w okresie obowiązywania akcji „Pakiet Usług Gratis” sprawia, że jest to propozycja pozwalająca połączyć zakup sprzętu z dodatkowymi usługami.











Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

