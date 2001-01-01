Środa 22 października 2025 NextSilicon twierdzi, że ich chip na bazie RISC-V bije na głowę rozwiązania Nvidii

Autor: Wedelek | źródło: różne | 20:09 Startup NextSilicon zaprezentował światu swój najnowszy układ dla AI o nazwie Maverick-2, który zgodnie z zapowiedziami firmy osiąga wyższą wydajność od czołowych GPU przy zużyciu o 60% mniejszej mocy w złożonych algorytmicznie zadaniach. Firma twierdzi, że bije on na głowę między innymi HGX B200 od Nvidii i Sapphire Rapids Intela. Maverick-2 opiera się na rewolucyjnej architekturze Intelligent Compute Architecture (ICA), która dynamicznie dostosowuje sprzęt do aplikacji w czasie rzeczywistym, odchodząc od sztywnych, tradycyjnych konstrukcji GPU. Chip działa już w dziesiątkach lokalizacji klientów na całym świecie, w tym w superkomputer Spectra w Sandia National Laboratories, gdzie jest testowany w ramach programu Vanguard-II.



Kluczową zaletą Maverick-2 jest możliwość uruchamiania niezmienionego kodu – CUDA, Fortran, Python – bez konieczności czasochłonnych przepisywań czy optymalizacji. Chip wykorzystuje 32 rdzenie wbudowane oraz 224 elementy obliczeniowe zorganizowane w cztery bloki, wyposażone w pamięć HBM3E. Maverick występuje w dwóch wariantach - z jednym rdzeniem lub w konfiguracji z dwoma układami. W tym drugim przypadku użytkownik ma do dyspozycji aż 192GB pamięci.



W benchmarkach takich jak GUPS osiąga 32,6 GUPS przy 460W (22× szybciej niż CPU, 6× szybciej niż GPU), a w HPCG uzyskuje 600 GFLOPS przy 750W – dorównując wiodącym GPU przy połowie zużycia energii. NextSilicon podkreśla, że Maverick-2 poświęca większość powierzchni krzemu na rzeczywiste obliczenia, w przeciwieństwie do tradycyjnych procesorów, gdzie 98% krzemu zajmują elementy sterujące. Pod względem efektywności energetycznej (moc na wat) układ on NetSilicon jest 4x lepszy od B200 w przetwarzaniu danych FP64.



Równolegle firma zaprezentowała Arbel – własny rdzeń RISC-V klasy enterprise zbudowany w procesie TSMC 5nm. Arbel, pierwotnie opracowany jako procesor sterujący dla Maverick-2, ma przewyższać aktualne rozwiązania RISC-V oraz konkurować z najnowszymi rdzeniami Intel Lion Cove i AMD Zen 5.



Arbel dysponuje 10-segmentowym potokiem instrukcji z buforem o pojemności 480 pozycji i pracuje z zegarem 2,5 GHz. Chip może wykonywać równolegle do 16 instrukcji i zawiera cztery 128-bitowe jednostki wektorowe do równoległego przetwarzania danych. Producent twierdzi, że 64 KB pamięci L1 w połączeniu z dużą ilością pamięci L3 gwarantują wysoką przepustowość pamięci i niskie opóźnienia.



Firma będzie obecna na konferencji SC25 w St. Louis (16-21 listopada 2025), gdzie mamy poznać więcej szczegółów.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



