Środa 22 października 2025 Dobre wyniki finansowe Intela za Q3. Rozwój procesu 18A przebiega zgodnie z planem

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 20:21 Intel właśnie opublikował wyniki za trzeci kwartał, prezentując wyniki wyższe niż oczekiwano. Co prawda zysk operacyjny nadal jest na minusie, ale spodziewano się, że będzie dużo gorzej. Podczas telekonferencji dla inwestorów potwierdzono również dalsze prace nad litografiami 18A (ulepszenie) i 14A (opracowanie), podkreślając, że Fab 52 w Arizonie jest już w pełni operacyjny. Litografia 18A ma generalnie posłużyć do wyprodukowania co najmniej trzech kolejnych generacji procesorów dla różnych segmentów rynku.



Jeśli chodzi o rentowność 18A, to dyrektor finansowy Intela podsumował ją tak: „Nie powiedziałbym, że rentowność Intela 18A jest na złym poziomie. Jest tam, gdzie chcemy, żeby była w tym momencie. Mieliśmy cel na koniec roku i zostanie on osiągnięty”. Z komunikatów firmy dowiadujemy się też, że aktualnie współczynnik defektów jest na tyle niski, że opłacalne jest produkowanie nawet bardzo skomplikowanych i dużych układów.





