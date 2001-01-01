Środa 22 października 2025 Desktopowe Ryzeny 9000G znalezione w AGESA

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 20:33 Użytkownik Xa o nicku @xgfancza znalazł w najnowszym oprogramowaniu BIOS AGESA 1.2.7.0 mikro-kod wskazujący, że producenci płyt głównych przygotowują się do wsparcia nowych procesorów z serii Ryzen 9000G opartych na architekturze Zen 5 i integrujących grafikę RDNA 3.5. Oznacza to, że APU Strix Point projektowane z myślą o układach mobilnych najprawdopodobniej trafią niebawem do desktopowej serii AMD Ryzen 9000G.



Informacja nawiązuje do znalezionych w kodzie AGESY kodów „STX”, prawdopodobnie „Strix Point”, które nagle pojawiły się obok dotychczasowych „PHX” - Phoenix Point, czyli obecnej serii procesorów APU AMD Ryzen 8000G dla komputerów stacjonarnych.



Choć AMD jeszcze oficjalnie nie potwierdziło istnienia desktopowej wersji Strix Point, pojawiające się sygnały wskazują na możliwą premierę pod koniec 2025 roku.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



