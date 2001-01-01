Poniedziałek 27 października 2025 AMD sprzedaje starsze CPU pod nową nazwą

Autor: Wedelek | 06:04 Jak można wycisnąć więcej pieniążków ze starych CPU? Zmienić ich nazwę i udawać, że są to całkiem nowe układy. Taki tok myślenia musiał przyświecać osobie odpowiedzialnej w AMD za stworzenie dwóch nowych rodzin Ryzen 1x i Ryzen 1xx. Obie serie to w rzeczywistości rebrandingi istniejących już układów: Ryzen 1x to chipy Mendocino z Zen 2 i Radeonem 610M, a Ryzen 1xx to odświeżone jednostki Rembrandt R oparte na Zen 3+ i Radeonie 680M. Procesory mają takie same parametry jak ich poprzednie odpowiedniki, w tym taktowanie, liczbę rdzeni oraz zintegrowaną grafikę, a to co je odróżnia to nazwa.



Opisywane „nowości” mają niebawem trafić do budżetowych laptopów. Warto w tym miejscu mieć na uwadze, że niższa wydajność to nie jedyny minus tych układów. Procesory z serii Ryzen 1x i 1xx nie wspierają najnowszych interfejsów danych. Max na co je stać to PCI-Express 3.0 i opcjonalnie USB 4. Choć zapewne dla ich nabywców nie będzie to mieć dużego znaczenia.



Poniżej znajdziecie rozpiskę wszystkich rebrandowanych układów:



- Athlon Silver 10: 2C/2T (Zen 2)

- Athlon Gold 20: 2C/4T (Zen 2)

- R3 30: 4C/8T (Zen 2)

- R5 40: 4C/8T (Zen 2)

- Ryzen 3 110: 4C/8T (Zen 3)

- Ryzen 5 130: 6C/12T (Zen 3)

- Ryzen 5 150: 6C/12T (Zen 3)

- Ryzen 7 160: 8C/16T (Zen 3)

- Ryzen 7 170: 8C/16T (Zen 3)

