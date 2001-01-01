Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2025
Poniedziałek 27 października 2025 
    

AMD sprzedaje starsze CPU pod nową nazwą


Autor: Wedelek | 06:04
Jak można wycisnąć więcej pieniążków ze starych CPU? Zmienić ich nazwę i udawać, że są to całkiem nowe układy. Taki tok myślenia musiał przyświecać osobie odpowiedzialnej w AMD za stworzenie dwóch nowych rodzin Ryzen 1x i Ryzen 1xx. Obie serie to w rzeczywistości rebrandingi istniejących już układów: Ryzen 1x to chipy Mendocino z Zen 2 i Radeonem 610M, a Ryzen 1xx to odświeżone jednostki Rembrandt R oparte na Zen 3+ i Radeonie 680M. Procesory mają takie same parametry jak ich poprzednie odpowiedniki, w tym taktowanie, liczbę rdzeni oraz zintegrowaną grafikę, a to co je odróżnia to nazwa.

Opisywane „nowości” mają niebawem trafić do budżetowych laptopów. Warto w tym miejscu mieć na uwadze, że niższa wydajność to nie jedyny minus tych układów. Procesory z serii Ryzen 1x i 1xx nie wspierają najnowszych interfejsów danych. Max na co je stać to PCI-Express 3.0 i opcjonalnie USB 4. Choć zapewne dla ich nabywców nie będzie to mieć dużego znaczenia.

Poniżej znajdziecie rozpiskę wszystkich rebrandowanych układów:

- Athlon Silver 10: 2C/2T (Zen 2)
- Athlon Gold 20: 2C/4T (Zen 2)
- R3 30: 4C/8T (Zen 2)
- R5 40: 4C/8T (Zen 2)
- Ryzen 3 110: 4C/8T (Zen 3)
- Ryzen 5 130: 6C/12T (Zen 3)
- Ryzen 5 150: 6C/12T (Zen 3)
- Ryzen 7 160: 8C/16T (Zen 3)
- Ryzen 7 170: 8C/16T (Zen 3)

 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    