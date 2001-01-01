Poniedziałek 27 października 2025 AMD odsprzedaje część ZT Systems firmie Sanmina

Autor: Wedelek | 06:19 AMD poinformowało o zakończeniu procesu sprzedaży działalności produkcyjnej centrum danych ZT Systems firmie Sanmina. Transakcja obejmuje zapłatę podzieloną na aż trzy części uzależnione od kilku czynników, przez co ciężko podać dokładną kwotę. No ale po kolei: 2,25 mld dolarów Sanmia zapłaci AMD w gotówce i akcjach, do tego dorzuci premię w wysokości 300 mln dolarów oraz dodatkowe do 450 mln dolarów, przy czym obie te kwoty będą uzależnione od tego czy firma wypracuje odpowiednio wysokie wyniki w najbliższych latach.



W ramach umowy Sanmina stanie się też preferowanym partnerem produkcyjnym AMD w zakresie wprowadzania nowych produktów (NPI) dla rozwiązań AI i infrastruktury centrów danych, a w zamian za to AMD zachowa zespoły projektowe i wsparcia klienta należące do tej pory do ZT Systems.



Sprzedaż części produkcyjnej to wynik przejęcia w tym roku ZT Systems przez AMD za 4,9 mld dolarów. ZT Systems to amerykańska firma specjalizująca się w projektowaniu, integracji oraz produkcji infrastruktury serwerowej i systemów dla centrów danych, szczególnie dla największych globalnych dostawców chmury i rozwiązań AI. Przez ponad 30 lat działalności zdobyła ona pozycję jednego z kluczowych dostawców serwerów, systemów rackowych oraz infrastruktury przeznaczonej dla bardzo dużych podmiotów.

