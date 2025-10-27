Twoje PC  
Poniedziałek 27 października 2025 
    

Microsoft tłumaczy się z kontrowersji wokół Gaming Copilot AI


Autor: Wedelek | źródło: MS za WCCFTECH | 06:24
(2)
Po burzy jaka wybuchła wokół funkcji Gaming Copilot AI Microsoft oficjalnie odniósł się do całej sprawy twierdząc, że gracze nie mają racji. Chodzi o to, że funkcja ta została przyłapana na wykonywaniu screenów z gier, a następnie na przesyłaniu ich na serwery giganta z Redmond, co szybko zostało zinterpretowane jako nieuczciwe trenowanie AI z użyciem nielegalnie pozyskanych treści, w tym chronionych NDA. Firma tłumaczy się, że Gaming Copilot rejestruje zrzuty ekranu wyłącznie podczas aktywnego korzystania z narzędzia, a pozyskane obrazy służą jedynie do lepszego rozumienia sytuacji w grze i nie są wykorzystywane do trenowania modeli sztucznej inteligencji.

Ponoć Copilot analizuje zrzuty ekranu tylko na potrzeby aktywnych sesji, a tekst czy rozmowy głosowe mogą służyć do doskonalenia algorytmów AI, ale nie obejmują danych obrazowych z rozgrywki, a same dane są anonimizowane.

Podkreślono także, że funkcja jest opcjonalna, a jej zachowaniem można sterować zmieniają ustawienia prywatności w menu Game Bar. Szkoda tylko, że Microsoft zapomniał dodać, że domyślnie Gaming Copilot AI jest zawsze domyślnie włączony, więc jeśli korzystamy z Game Bara i nie chcemy korzystać z asystenta, to musimy go najpierw ręcznie wyłączyć.

Autoreklama: zapraszam do zapoznania się z naszym felietonem na temat przyszłości Xboxa.


 
    
  1. @Wedelek (autor: bmiluch | data: 27/10/25 | godz.: 18:03)
    błąd w tytule

  2. @up (autor: Wedelek | data: 27/10/25 | godz.: 18:23)
    ajj... faktycznie. Już poprawione. Dzięki:)

     
