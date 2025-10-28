|
|Poniedziałek 27 października 2025
Windows 11 dostał funkcję skanowania RAMu po BSOD
Autor: Wedelek | 06:31
|Wygląda na to, że oprócz rozwijania często bezsensownych i kontrowersyjnych narzędzi AI Microsoft wprowadza też do Windowsa 11 długo oczekiwane funkcje. Jedną z nich jest automatyczny skan pamięci RAM po wystąpieniu krytycznego błędu i pojawieniu się tzw. „niebieskiego ekranu śmierci” (BSOD). Dodatkowe skanowanie będzie dobrowolne, a system zaproponuje jego przeprowadzenie po ponownym zalogowaniu się do systemu. Jeśli użytkownik się na nie zgodzi, to mechanizm diagnostyki pamięci zostanie uruchomiony podczas następnego restartu systemu, a cały proces potrwa około 5 minut. Jego efekty użytkownik pozna po ponownym uruchomieniu systemu.
Obecnie funkcja jest dostępna dla uczestników programu Windows Insider, a po zakończeniu testów trafi do głównej linii Windowsa. Na ten moment mechanizm ten nie działa na komputerach z architekturą ARM64 oraz zabezpieczonych BitLockerem bez włączonego Secure Boota.
K O M E N T A R Z E
- Tia... (autor: Kenjiro | data: 28/10/25 | godz.: 15:29)
Wyniki będą tak samo prezentowane jak przy skanowaniu dysku? Tzn. nic się nie pokaże i szukaj sobie wiatru w polu, tzn. w podglądzie zdarzeń...
D O D A J K O M E N T A R Z
