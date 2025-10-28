Poniedziałek 27 października 2025 Windows 11 dostał funkcję skanowania RAMu po BSOD

Autor: Wedelek | 06:31 (1) Wygląda na to, że oprócz rozwijania często bezsensownych i kontrowersyjnych narzędzi AI Microsoft wprowadza też do Windowsa 11 długo oczekiwane funkcje. Jedną z nich jest automatyczny skan pamięci RAM po wystąpieniu krytycznego błędu i pojawieniu się tzw. „niebieskiego ekranu śmierci” (BSOD). Dodatkowe skanowanie będzie dobrowolne, a system zaproponuje jego przeprowadzenie po ponownym zalogowaniu się do systemu. Jeśli użytkownik się na nie zgodzi, to mechanizm diagnostyki pamięci zostanie uruchomiony podczas następnego restartu systemu, a cały proces potrwa około 5 minut. Jego efekty użytkownik pozna po ponownym uruchomieniu systemu.



Obecnie funkcja jest dostępna dla uczestników programu Windows Insider, a po zakończeniu testów trafi do głównej linii Windowsa. Na ten moment mechanizm ten nie działa na komputerach z architekturą ARM64 oraz zabezpieczonych BitLockerem bez włączonego Secure Boota.





K O M E N T A R Z E

Tia... (autor: Kenjiro | data: 28/10/25 | godz.: 15:29 )

Wyniki będą tak samo prezentowane jak przy skanowaniu dysku? Tzn. nic się nie pokaże i szukaj sobie wiatru w polu, tzn. w podglądzie zdarzeń...



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



