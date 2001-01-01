Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl
TwojePC.pl © 2001 - 2025
Poniedziałek 27 października 2025 
    

Windows 11 dostał funkcję skanowania RAMu po BSOD


Autor: Wedelek | 06:31
Wygląda na to, że oprócz rozwijania często bezsensownych i kontrowersyjnych narzędzi AI Microsoft wprowadza też do Windowsa 11 długo oczekiwane funkcje. Jedną z nich jest automatyczny skan pamięci RAM po wystąpieniu krytycznego błędu i pojawieniu się tzw. „niebieskiego ekranu śmierci” (BSOD). Dodatkowe skanowanie będzie dobrowolne, a system zaproponuje jego przeprowadzenie po ponownym zalogowaniu się do systemu. Jeśli użytkownik się na nie zgodzi, to mechanizm diagnostyki pamięci zostanie uruchomiony podczas następnego restartu systemu, a cały proces potrwa około 5 minut. Jego efekty użytkownik pozna po ponownym uruchomieniu systemu.

Obecnie funkcja jest dostępna dla uczestników programu Windows Insider, a po zakończeniu testów trafi do głównej linii Windowsa. Na ten moment mechanizm ten nie działa na komputerach z architekturą ARM64 oraz zabezpieczonych BitLockerem bez włączonego Secure Boota.


 
    
