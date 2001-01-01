Poniedziałek 27 października 2025 Coraz więcej gier z Windowsa działa na Linuxie

Autor: Wedelek | źródło: X.com | 06:50 Ostatnie dane z platformy ProtonDB pokazują, że niemal 90% gier przeznaczonych pierwotnie na Windowsa działa już na systemie Linux. Sukces ten jest efektem wieloletniej pracy deweloperów nad narzędziami takimi jak WINE i Proton. Swoje dorzuciła też popularność urządzeń takich jak Steam Deck działających na Linuxie właśnie. Przy tym coraz więcej nowych gier bez problemu uruchamia się na Linuksie i działa na nim niemal równie dobrze co na Windowsie. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wciąć nie jest idealnie.



Głównym problemem jest to, że pingwin nie radzi sobie z systemami zabezpieczeń antycheatowych, przez co popularne gry sieciowe zazwyczaj nadal nie są dostępne na Linuksie.



Co więcej nie każda gra radzi sobie równie dobrze, co odzwierciedla poniższy wykres wrzucony przez Boiling Steam.



Ranga platynowa (zielona) oznacza gry, które działają idealnie od razu po instalacji. Złota (kolor jasnozielony) to tytuły wymagające jedynie drobnych poprawek. Gry srebrne (żółte) są grywalne, ale mają pewne niedoskonałości, które mogą przeszkadzać w odbiorze danego tytułu. Dwie ostatnie rangi oznaczone kolorami czerwonym i brunatnym obejmują niegrywalne lub ledwo grywalne tytuły, w które raczej nie powinno się bawić na Linuxie.





