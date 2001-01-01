Środa 29 października 2025 Creative Technology zapowiada modułowy hub audio Sound Blaster Re:Imagine

Autor: Adam | 05:36 28 października 2025 roku firma Creative Technology ogłosiła premierę urządzenia Sound Blaster Re:Imagine, modułowego huba audio nowej generacji. Projekt nawiązuje do tradycji kart dźwiękowych Sound Blaster, które w latach 90. wprowadziły zaawansowany dźwięk do komputerów osobistych. Nowe rozwiązanie ma stanowić rozwinięcie tej idei, dostosowane do współczesnych potrzeb użytkowników – twórców, graczy oraz osób korzystających z różnych źródeł multimediów.



Od czasu debiutu pierwszej karty Sound Blaster w 1989 roku sprzedano ponad 400 milionów urządzeń tej marki. Re:Imagine stanowi kontynuację tego dorobku, łącząc klasyczne podejście do dźwięku z nowoczesnymi formami integracji sprzętu i oprogramowania. Urządzenie ma pełnić funkcję centralnego punktu łączącego różne źródła audio – komputery, konsole, telefony, tablety czy instrumenty muzyczne – oraz akcesoria takie jak mikrofony, słuchawki i głośniki.







System opiera się na koncepcji wymiennych modułów, które można mocować magnetycznie. Moduły te obejmują m.in. ekrany dotykowe, pokrętła, suwaki i przyciski szybkiego dostępu. Rozwiązanie ma umożliwiać dostosowanie konfiguracji huba do indywidualnych potrzeb użytkownika. Każdy przycisk może pełnić funkcję makra, np. do wyciszenia rozmowy, uruchomienia aplikacji lub sterowania sprzętem domowym.



Sound Blaster Re:Imagine oferuje odtwarzanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości 32-bit/384 kHz, z przetwornikiem cyfrowo-analogowym o parametrach studyjnych i wzmacniaczem zdolnym do obsługi różnorodnych urządzeń – od słuchawek po głośniki biurkowe.







Istotnym elementem projektu jest otwarta platforma dla programistów. Użytkownicy z dostępem root mogą tworzyć własne aplikacje i rozszerzenia, które wykorzystują funkcje sprzętu. Creative podkreśla, że chce rozwijać urządzenie w oparciu o pomysły społeczności, umożliwiając wspólne kształtowanie nowych zastosowań.



W momencie premiery urządzenie ma być dostępne z zestawem aplikacji demonstracyjnych – od wizualizacji muzyki po proste narzędzia do miksowania dźwięku. Wśród nich znajdą się także odświeżone wersje klasycznych programów znanych z wcześniejszych generacji Sound Blaster, przystosowane do współczesnych technologii, w tym do pracy z algorytmami sztucznej inteligencji.







Premiera Sound Blaster Re:Imagine została powiązana z kampanią crowdfundingową, która ruszyła 28 października 2025 roku. Creative poinformowało, że w ramach wsparcia projektu dostępne będą różne konfiguracje urządzenia – od podstawowej jednostki bazowej Horizon z ekranem Smart Screen po rozbudowaną wersję Vertex, wyposażoną w dodatkowe gniazda rozszerzeń.



W wypowiedzi dla mediów Darran Nathan, wiceprezes ds. operacyjnych i produktów w Creative Technology, stwierdził, że celem projektu jest reinterpretacja roli kart dźwiękowych w erze nowoczesnych, wielofunkcyjnych urządzeń. Według niego Sound Blaster Re:Imagine ma łączyć funkcje sprzętowe i programowe w elastycznej, rozwijanej przez użytkowników platformie.



Sound Blaster Re:Imagine jest próbą zdefiniowania na nowo koncepcji interaktywnego centrum audio, otwartego na modyfikacje i współtworzonego z użytkownikami. Firma zapowiada, że dalszy rozwój projektu będzie zależał od zaangażowania społeczności i wyników kampanii crowdfundingowej.

