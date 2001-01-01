Środa 29 października 2025 CORSAIR i CD PROJEKT RED ogłaszają współpracę z okazji 10-lecia gry Wiedźmin 3: Dziki Gon

Autor: Adam | 05:46 Firma poinformowała o rozpoczęciu współpracy z CD PROJEKT RED z okazji dziesiątej rocznicy premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Z tej okazji przygotowano limitowaną serię akcesoriów komputerowych zatytułowaną CORSAIR x The Witcher 3: Wild Hunt 10th Anniversary Collection, która nawiązuje wzornictwem do motywów znanych z gry. W ramach kolekcji znalazły się urządzenia peryferyjne zaprojektowane z wykorzystaniem symboliki i estetyki uniwersum Wiedźmina. Centralnym elementem serii jest mechaniczna klawiatura CORSAIR K65 PLUS WIRELESS 75% RGB, dostępna w wersji z układem klawiszy NA (Ameryka Północna).



Model ten zawiera nakładki z symbolami wiedźmińskich znaków, specjalny klawisz z logo gry oraz wizerunek medalionu szkoły Wilka. Klawiatura została wyposażona w bezprzewodową łączność i przełączniki MLX.



W skład kolekcji wchodzi również mysz gamingowa CORSAIR M75 WIRELESS RGB, ozdobiona motywem Króla Dzikiego Gonu, a także podkładka pod mysz MM300 2XL, wykonana z tkaniny odpornej na strzępienie. Na jej powierzchni umieszczono mapę astralną Spirali oraz charakterystyczne symbole z gry.







Jak podano, produkty z serii CORSAIR x The Witcher 3: Wild Hunt 10th Anniversary Collection będą dostępne w ograniczonych ilościach od 28 października 2025 roku poprzez strony internetowe Corsair.com oraz CD PROJEKT RED.







W oświadczeniu prasowym przedstawiciele CORSAIR wskazali, że współpraca ma na celu upamiętnienie rocznicy jednej z najważniejszych gier ostatniej dekady i umożliwienie fanom uzupełnienia swoich zestawów komputerowych o elementy inspirowane światem Wiedźmina 3.





