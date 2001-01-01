Twoje PC  
Środa 29 października 2025 
    

Premiera rynkowa karty AMD Radeon AI PRO R9700


Autor: Adam | 05:51
firma AMD poinformowała, że nowa karta graficzna AMD Radeon AI PRO R9700 trafi do sprzedaży na całym świecie w poniedziałek 27 października w cenie sugerowanej 1299 USD. To przeznaczone do stacji roboczych rozwiązanie, które zapewnia znakomitą skalowalność i efektywność kosztową dla wymagających zadań AI. Dzięki niej deweloperzy, badacze i twórcy będą mogli efektywnie trenować i uruchamiać duże modele językowe w środowiskach Linus i Windows. AMD Radeon AI PRO R9700 wykorzystuje architekturę AMD RDNA 4, która umożliwia lokalne (tj. na poziomie stacji roboczej) uruchamianie średnich i dużych modeli AI. W połączeniu z otwartym ekosystemem AMD ROCm karta ta oferuje moc typową dla centrów danych na komputerze stacjonarnym w szczególności przy pracy z dużymi LLM i innymi wymagającymi obliczeniowo zadaniami.

Najważniejsze cechy AMD Radeon AI PRO R9700 to:

• 32 GB pamięci GDDR6,
• zaawansowana architektura AMD RDNA 4,
• możliwość łączenia w konfiguracje z wieloma GPU za pośrednictwem AMD ROCm,
• PCIe Gen5.


 
    
