Środa 29 października 2025 Premiera rynkowa karty AMD Radeon AI PRO R9700

Autor: Adam | 05:51 firma AMD poinformowała, że nowa karta graficzna AMD Radeon AI PRO R9700 trafi do sprzedaży na całym świecie w poniedziałek 27 października w cenie sugerowanej 1299 USD. To przeznaczone do stacji roboczych rozwiązanie, które zapewnia znakomitą skalowalność i efektywność kosztową dla wymagających zadań AI. Dzięki niej deweloperzy, badacze i twórcy będą mogli efektywnie trenować i uruchamiać duże modele językowe w środowiskach Linus i Windows. AMD Radeon AI PRO R9700 wykorzystuje architekturę AMD RDNA 4, która umożliwia lokalne (tj. na poziomie stacji roboczej) uruchamianie średnich i dużych modeli AI. W połączeniu z otwartym ekosystemem AMD ROCm karta ta oferuje moc typową dla centrów danych na komputerze stacjonarnym w szczególności przy pracy z dużymi LLM i innymi wymagającymi obliczeniowo zadaniami.



Najważniejsze cechy AMD Radeon AI PRO R9700 to:



• 32 GB pamięci GDDR6,

• zaawansowana architektura AMD RDNA 4,

• możliwość łączenia w konfiguracje z wieloma GPU za pośrednictwem AMD ROCm,

• PCIe Gen5.





