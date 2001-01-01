Środa 29 października 2025 AMD publikuje informacje o projekcie openSIL

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 09:10 Podczas zorganizowanego w San Jose Open Compute Project Global Summit AMD zaprezentowało postęp prac nad openSIL, inicjatywą mającą na celu zastąpienie obecnie używanego oprogramowania układowego AGESA stosem inicjalizacji Open Silicon. Aby podkreślić, że prace postępują zgodnie z planem AMD opublikowało specyfikację architektury oprogramowania układowego openSIL 1.0 oraz wstępny kod platformy dla swoich klienckich układów SoC „Phoenix”. Zapowiedziano też, że kod platformy tworzonej w ramach open source będzie publikowany regularnie około kwartał po jej wprowadzeniu na rynek.



Zgodnie z opublikowanym harmonogramem, AMD opublikuje źródła openSIL procesorów EPYC 6 generacji („Venice”) w 2026 roku, co sugeruje premierę rodziny Venice w trzecim kwartale 2026 roku. Z kolei procesory Ryzen „Medusa” oparte na „Zen 6” są planowane na pierwszą połowę 2027 roku.



OpenSIL (Open Silicon Initialization Library) to otwarty projekt AMD, którego celem jest stworzenie zestawu trzech bibliotek napisanych w języku C, które można statycznie łączyć z oprogramowaniem układowym (firmware) hosta. Celem projektu jest przeniesienie kodu inicjalizacji sprzętu do niezależnych, łatwych w utrzymaniu i testowaniu bibliotek, co upraszcza tworzenie i rozwój oprogramowania sprzętowego dla procesorów AMD. Celem bibliotek openSIL jest możliwość dodawania wsparcia dla sprzętu do standardowego firmware UEFI oraz alternatywnego firmware, takiego jak CoreBoot, Oreboot, czy FortiBIOS.







