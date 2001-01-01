Środa 29 października 2025 Samsung chwali się dobrymi wynikami finansowymi i zapowiada nowe produkty

Autor: Wedelek | źródło: Samsung | 09:15 Samsung opublikował niedawno raport zysków za III kwartał 2025 roku, chwaląc się solidnym wzrostem przychodów - o 15,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest wzrost zapotrzebowania na chipy HBM3E i dyski SSD do serwerów dla systemów AI. Korzystając więc z sytuacji południowokoreański gigant zapowiedział, że w przyszłym roku ruszy masowa produkcja kości pamięci HBM4 oraz GDDR7 o pojemności 24GB, a także kości dla nośników SSD i pamięci DDR5 o pojemności powyżej 128GB. Firma ma też poprawić znacząco uzysk litografii 2nm GAA ((Gate-All-Around).



Zapowiedziano też planowe uruchomienie produkcji w placówce zlokalizowanej w Teksasie.



Wracając natomiast do danych finansowych Samsunga za trzeci kwartał 2025 roku firma odnotowała przychody w wysokości 86,1 biliona KRW, zysk brutto w wysokości 33,5 biliona KRW i zysk operacyjny w wysokości 12,2 biliona KRW.





