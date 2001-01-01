Środa 29 października 2025 Intel wspólnie z BOE wprowadzi na rynek wsparcie dla ekranów z odświeżaniem 1Hz

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 09:26 W zeszłym roku chiński producent wyświetlaczy BOE zaprezentował technologię Winning Display 1Hz, która pozwala radykalnie zmniejszyć odświeżanie ekranu, a co za tym idzie również zużycie energii. Ponoć realne oszczędności to około 65%, a więc całkiem sporo. Potencjał w tej technologii dostrzegł Intel, który oficjalnie ogłosił partnerstwo z BOE w celu implementacji tej technologii na komputerach wyposażonych w CPU Chipzilli.



Nowa funkcjonalność nazwana przez niebieskich Multi-Frequency Display (MFD) ma zostać zaimplementowana w sterownikach dla IGP/GPU, a jej zadaniem będzie uzgadnianie współczynnika odświeżania pomiędzy sterownikami karty graficznej i panelu LCD. W zamyśle w momencie gdy na ekranie będzie wyświetlana statyczna zawartość „żwawość” ekranu do jej wyświetlania będzie redukowana aż do zapowiadanego 1Hz.



Ale MFD to nie wszystko. W sterownikach zostanie też zaszyty mechanizm SmartPower HDR, którego zdaniem jest płynne zarządzanie napięciem wyświetlacza na podstawie jasności wyświetlanej zawartości i zmniejszanie go gdy nie trzeba wyświetlać dynamicznego obrazu o dużym kontraście.



Biorąc pod uwagę, że duża część ekranów jest używana w sprzęcie biurowym lub nawet jako wyświetlacze informacyjne w miejscach publicznych, to chętnych na takie ekrany raczej nie zabraknie, a współpraca z pewnością się obu firmom opłaci.



Na koniec co nieco o firmie BOE. Jest to duży producent wyświetlaczy OLED i LCD, w tym micro LED. Firma dostarcza ekrany między innymi do urządzeń firmy Apple, a jej rynkowy udział w produkcji paneli wynosi około 30%.

