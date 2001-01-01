Środa 29 października 2025 Nvidia zbuduje dla Samsunga olbrzymie centrum danych dla AI

Autor: Wedelek | źródło: Fudzilla | 09:39 Samsung i Nvida ogłosiły strategiczne partnerstwo, w ramach którego południowokoreański gigant wybuduje ogromne centrum przetwarzania danych wyposażone w ponad 50 000 układów graficznych od zielonych. Nowa placówka nazwa „AI Factory” ma zrewolucjonizować systemy produkcji półprzewodników w Samsungu, integrując sztuczną inteligencję w całym procesie wytwarzania chipów – od projektowania, przez fizyczną produkcję, aż po kontrolę jakości.



Całość ma bazować na wspólnej sieci o nazwie Omniverse która w czasie rzeczywistym będzie analizować, przewidywać i optymalizować procesy produkcyjne. Ponoć wykorzystanie bibliotek cuLitho i CUDA-X przyspiesza proces dewelopmentu nawet 20x, nie mówiąc już o redukcji kosztów i przewadze konkurencyjne, którą ma dawać zastosowanie AI.

