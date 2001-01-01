Poniedziałek 3 listopada 2025 FURY Renegade G5 - nowy dysk SSD 8 TB do zastosowań wymagających dużej wydajności i pojemności

Autor: Adam | 21:46 Kingston rozszerzył ofertę o nowy dysk SSD FURY Renegade G5 o pojemności 8192 GB. Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań wymagających zarówno dużej wydajności, jak i pojemności. Może być wykorzystywane podczas montażu wideo, renderowania 3D oraz w grach komputerowych. Kingston FURY Renegade G5 wykorzystuje kontroler Silicon Motion SM2508, wykonany w litografii 6 nm, współpracujący z pamięciami 3D TLC NAND. Dysk jest zgodny z interfejsem PCIe Gen5 x4 NVMe w formacie M.2 2280. Produkt osiąga prędkości odczytu do 14 800 MB/s oraz prędkości zapisu do 14 000 MB/s, a liczba operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) przekracza 2 mln zarówno w odczycie, jak i zapisie.



Wersja o pojemności 8 TB zapewnia możliwość przechowywania dużej liczby materiałów multimedialnych, plików lub gier. Urządzenie wyposażone jest w zaawansowane rozwiązania termiczne, w tym dedykowaną pamięć podręczną DDR4 DRAM, niezależny układ rozdzielania energii Buck IC i 12-warstwową płytkę PCB, co wpływa na stabilność działania i jakość przesyłanych danych.



Kingston FURY Renegade G5 8 TB oferuje kompatybilność wsteczną z interfejsami PCIe Gen3 oraz Gen4. Dysk dostępny jest w kilku wariantach pojemności: od 1024 GB, poprzez m.in. 2 TB i 4 TB, do 8192 GB. Producent deklaruje pięcioletnią gwarancję oraz wsparcie techniczne.







Najważniejsze cechy Kingston FURY Renegade G5 SSD:



- Interfejs PCIe Gen5 x4 NVMe, format M.2 2280

- Maksymalna prędkość odczytu: 14 800 MB/s

- Maksymalna prędkość zapisu: 14 000 MB/s

- Do 2 200 000 operacji IOPS w odczycie i zapisie

- Rozwiązania termiczne z kontrolerem SM2508 i pamięcią DDR4 DRAM

- Ograniczona pięcioletnia gwarancja producenta

- Możliwość pracy z płytami głównymi obsługującymi PCIe Gen5, Gen4 oraz Gen3



Dysk Kingston FURY Renegade G5 8 TB adresowany jest do użytkowników szukających wydajnych rozwiązań magazynujących dane w komputerach obsługujących najnowsze technologie PCIe.







Ten nośnik SSD jest zaprojektowany do użytku w komputerach stacjonarnych oraz notebookach i nie jest przeznaczony do środowisk serwerowych.

1) Na podstawie „wydajności po wyjęciu z pudełka”, pomiary sekwencyjnego odczytu/zapisu wykonano przy użyciu PCIe 5.0 z procesorem Ryzen 5 7600X i płytą główną X670E, natomiast losowe odczyty/zapisy testowano z procesorem Intel Ultra 7 i płytą główną Z890. Prędkość może się różnić w zależności od sprzętu hosta, oprogramowania i sposobu użytkowania.

2) Część podanej pojemności pamięci flash jest wykorzystywana do formatowania i innych funkcji, przez co nie jest dostępna do przechowywania danych. Dlatego rzeczywista pojemność dostępna do przechowywania danych jest mniejsza niż podana na produktach. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku po pamięciach flash firmy Kingston na stronie kingston.com/flashguide.

3) Ograniczona gwarancja na 5 lat lub do momentu, gdy wskaźnik „Percentage Used” (procent wykorzystania) osiągnie wartość równą lub większą niż sto (100). Więcej informacji na stronie Kingston.com/wa.

