Środa 5 listopada 2025 Hulajnoga elektryczna KAMIKAZE K1 Plus w promocji Black Weeks w Media Expert – mobilność z rozsądnym zasięgiem i mocą

Autor: Adam | 12:02 Hulajnoga elektryczna KAMIKAZE K1 Plus 1000W to propozycja dla osób, które szukają środka transportu łączącego moc, zasięg i wygodę jazdy po różnych nawierzchniach. W ramach akcji Mega Okazje Black Weeks w Media Expert można ją kupić do 2 grudnia 2025 roku z kodem BW1710-021225 w cenie 2399 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką - 2699 zł). Jednocześnie skorzystać można z promocji pompka 40% taniej. To dobra okazja, by sprawdzić, jak nowoczesne hulajnogi wpisują się w codzienny rytm poruszania się po mieście. Urządzenie posiada parametry, które pozwalają użytkownikowi zachować komfort i kontrolę nawet na dłuższych dystansach. KAMIKAZE K1 Plus to przykład sprzętu, który łączy energię z funkcjonalnością w zrównoważony sposób.



Co warto wiedzieć o jednym z urządzeń biorących udział w akcji? Hulajnoga elektryczna KAMIKAZE K1 Plus została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują solidnego pojazdu do jazdy po mieście i poza nim. Wyróżnia ją silnik o mocy 1000 W, który umożliwia płynne przyspieszanie i utrzymanie prędkości dopasowanej do stylu jazdy. To rozwiązanie, które dobrze sprawdza się zarówno na krótszych odcinkach, jak i w codziennym dojeżdżaniu do pracy czy szkoły. Maksymalny zasięg do 80 km pozwala użytkownikowi swobodnie planować trasę bez obaw o częste ładowanie. Bateria litowo-jonowa o dużej pojemności jest dostosowana do użytkowania w zróżnicowanych warunkach miejskich, a czas pełnego ładowania wynosi kilka godzin, co pozwala na wygodne uzupełnianie energii np. w nocy.







Konstrukcja hulajnogi opiera się na 10-calowych kołach, które dobrze amortyzują wstrząsy i zapewniają stabilność nawet na nierównych nawierzchniach. Zastosowane opony terenowe zwiększają przyczepność, co przekłada się na pewniejsze prowadzenie podczas jazdy po chodniku, kostce brukowej czy ścieżkach o lekkim nachyleniu. Rama wykonana jest z trwałego stopu, co wpływa na odporność całej konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu umiarkowanej wagi pojazdu. Użytkownicy docenią składany mechanizm, który pozwala szybko złożyć hulajnogę i schować ją w bagażniku samochodu lub w mieszkaniu, ograniczając potrzebną przestrzeń.



Model K1 Plus wyposażony jest w dwa hamulce tarczowe – przedni i tylny – co umożliwia równomierne hamowanie i lepszą kontrolę prędkości. W połączeniu z oświetleniem LED z przodu i z tyłu zapewnia to większe bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas jazdy po zmroku. Hulajnoga posiada także ekran LCD prezentujący aktualną prędkość, poziom naładowania akumulatora i przebyty dystans. To praktyczne rozwiązanie ułatwia monitorowanie parametrów jazdy.



W codziennym użytkowaniu KAMIKAZE K1 Plus sprawdza się jako alternatywa dla samochodu lub transportu publicznego. Zasięg do 80 km wystarcza, aby pokonać wiele tras miejskich bez konieczności ładowania po każdej jeździe. Dzięki dużemu silnikowi, hulajnoga radzi sobie również na lekkich wzniesieniach, a jej konstrukcja jest przystosowana do utrzymania równowagi przy większej prędkości.



W ramach trwającej akcji Mega Okazje Black Weeks użytkownicy mogą skorzystać z obniżonej ceny 2399 zł, stosując kod BW1710-021225 przy zakupie online lub w sklepie stacjonarnym Media Expert. Akcja obejmuje wiele kategorii sprzętu i trwa do 2 grudnia 2025 roku.







Drugą ofertą powiązaną z tą hulajnogą jest promocja pomka do 40% taniej, skierowana do osób, które chcą uzupełnić zakup o dodatkowe akcesoria. Obniżka obejmuje pompki do kół, co może przydać się przy konserwacji opon hulajnogi lub roweru. Promocja trwa do 31.12.2025 r. lub do wyczerpania zapasów i stanowi uzupełnienie oferty transportowej marki XRider dostępnej w sklepach sieci.



Hulajnoga KAMIKAZE K1 Plus jest urządzeniem łączącym funkcjonalność i ekonomiczny aspekt użytkowania. Sprawdzi się zarówno w codziennych dojazdach, jak i rekreacyjnych przejażdżkach. W połączeniu z aktualnymi akcjami promocyjnymi Media Expert, zakup tego modelu może być przemyślaną decyzją dla osób, które poszukują nowoczesnego środka transportu w przystępnej cenie.











---







Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



