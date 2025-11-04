Poniedziałek 3 listopada 2025 AMD nadal będzie wspierać karty z architekturą RDNA 1 i RDNA 2

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 17:57 (2) Po sieci krążą plotki mówiące o tym, że AMD ma zamiar całkowicie porzucić wsparcie dla Radeonów opartych na starszej architekturze i skupić się tylko na modelach z RDNA 3 i 4. W odpowiedzi na te obawy firma AMD opublikowała wpis na swoim blogu, w którym odniosła się do kwestii dalszego wsparcia dla starszych kart graficznych z rodzin RDNA 1 i RDNA 2. W skrócie producent zapewnił, że serie Radeon RX 5000 i RX 6000 wciąż będą otrzymywać aktualizacje obejmujące obsługę nowych gier, poprawki błędów, ulepszenia stabilności oraz aktualizacje bezpieczeństwa.



AMD poinformowało jednocześnie, że sterowniki dla starszych architektur zostaną przeniesione do oddzielnej, stabilnej gałęzi rozwoju. Takie rozwiązanie ma pozwolić zespołowi inżynierów szybciej wprowadzać usprawnienia dla nowszych układów RDNA 3 i RDNA 4, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego wsparcia i optymalizacji dla posiadaczy wcześniejszych generacji. Więcej informacji znajduje się na blogu AMD.

Nie, nie będzie. To takie zawoalowane "mówiąc że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku oznacza, że cała para idzie w nowe serie, a jak czasem coś skapnie do starych to od wielkiego dzwonu, bo one są już dojrzałe i łatwo by było coś popsuć"



myślę, że będzie, ale tylko dla największych tytułów i ze sporym opóźnieniem. AMD raczej dobrze wspiera starsze karty



