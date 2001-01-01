|
Adeia pozywa AMD o naruszenie 10 jej patentów
Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 18:23
|Adeia Inc. że złożyła w sądzie dla dystryktu Teksasu zachodniego pozew o naruszenie patentów skierowany przeciwko Advanced Micro Devices (AMD). Firma zarzuca w nim producentowi procesorów z rodziny Ryzen nieuprawnione wykorzystanie dziesięciu rozwiązań, w tym siedmiu dotyczących technologii hybrid bonding oraz trzech związanych z samym procesem produkcyjnym. W oświadczeniu spółki prezes Paul E. Davis podkreślił, że działania prawne są pokłosiem przedłużających się, bezowocnych rozmów licencyjnych dotyczących wspomnianych patentów.
Według relacji mediów branżowych, spór może dotyczyć m.in. rozwiązań leżących u podstaw technologii 3D V-Cache. Spółka Adeia dysponująca w sumie ponad 13 tys. Patentów z zakresu półprzewodników, deklaruje gotowość do polubownego rozwiązania sporu z AMD. Mamy więc do czynienia nie tyle z kradzieżą IP, a z klasycznym sporem o wysokość należnej za nie tantiemy.
