Poniedziałek 3 listopada 2025 Poważna luka w generatorze liczb losowych w CPU z Zen 5

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 18:32 AMD potwierdziło istnienie poważnego błędu w generatorze liczb pseudolosowych RDSEED zaimplementowanego w procesorach opartych na architekturze Zen 5. Brzmi niegroźnie, ale w jego wyniku generowane losowo klucze nie są całkowicie nieprzewidywalne. To z kolei stanowi krytyczną lukę w zabezpieczeniach sprzętowego generatora liczb losowych pozwalając na przewidywanie jakie wartości zostaną przez niego zwrócone. W praktyce wiedza ta pozwala na przełamywanie zabezpieczeń w mechanizmach korzystających z tej funkcji.



Podatność otrzymała etykietę AMD-SB-7055, a sam producent zaklasyfikował ją jako problem o wysokim stopniu zagrożenia. W związku z tym zapowiedziano wdrożenie niezbędnych poprawek dla wszystkich procesorów najpóźniej do stycznia 2026 roku. Na ten moment błąd wyeliminowano już w EPYCach 9005, a Ryzeny z serii 9000, AI Max 300, Threadripper 9000 i Ryzen Z2 dostaną łatkę 25 listopada.



Błąd dotyczy instrukcji RDSEED w układach Zen 5, która zwraca „0” w sposób nierandomizowany. Co ciekawe ponoć problem występuję tylko dla formatów 16-bitowego i 32-bitowego instrukcji RDSEED, natomiast wersja 64-bitowa nie jest dotknięta opisywanym błędem.



RDSEED to jeden z dwóch popularnych systemów generowania kluczy. Mechanizm jego działania bazuje na zbieraniu entropii z otoczenia i zapisywaniu losowego wzoru bitowego w rejestrze procesora, a następnie generowaniu na jego podstawie liczb losowych. Dla kontrastu inny generator o nazwie RDRAND jest szybszy, ale korzysta z deterministycznego generatora liczb losowych, przez co wypluwane przez niego liczby są mniej losowe – łatwiej przewidzieć wynik.



Na istnienie problemu z EDSEED wpadł jeden z inżynierów Meta, a po raz pierwszy usłyszeliśmy w połowie października. Co więcej nie jest to pierwszy raz gdy AMD źle zaimplementowało ten mechanizm. Podobna wpadka trafiła się też w przypadku APU na bazie Zen 2.



W każdym razie, jeśli macie procesory z rdzeniami Zen 5, to koniecznie zadbajcie o aktualizację ich kodu po wydaniu nowej wersji AGESA, co nastąpi już niebawem.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



