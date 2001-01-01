Środa 5 listopada 2025 Inteligentne bezpieczeństwo w ramach kampanii Double 11 – oferta WELOCK na 2025 rok

Autor: Adam | 06:45 Zbliżająca się kampania Double 11 przyciąga uwagę użytkowników technologii domowych z całej Europy. W jej ramach firma WELOCK przygotowała zniżki na wybrane modele inteligentnych zamków drzwiowych, które można dopasować do różnych potrzeb i sposobów użytkowania. Promocja obejmuje serię produktów oznaczonych jako WELOCK smart lock, dostępnych z bezpłatną wysyłką z magazynów w Europie i Wielkiej Brytanii. Dodatkowo, kupujący otrzymują 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, 2-letnią gwarancję bezproblemowej obsługi oraz dożywotnie wsparcie klienta. W artykule przedstawiono szczegóły oferty oraz specyfikacje poszczególnych modeli, które objęto akcją Double 11. Cała kampania stanowi okazję do zapoznania się z aktualnym kierunkiem rozwoju inteligentnych zabezpieczeń domowych.



W centrum akcji Double 11 znajdują się różne wersje WELOCK smart lock, które łączą funkcjonalność z prostotą instalacji i obsługi. Produkty objęte promocją różnią się sposobem otwierania, zakresem integracji z systemami inteligentnego domu oraz konstrukcją cylindra. Dzięki temu użytkownik może dobrać rozwiązanie odpowiednie do drzwi w mieszkaniu, domu lub biurze. Wszystkie modele wysyłane są bezpłatnie z europejskich magazynów, co skraca czas dostawy i eliminuje dodatkowe opłaty celne. Kampania Double 11 obejmuje pięć produktów, w tym modele TOUCH41, TOUCA51, U81, PCB41 Plus oraz mostek WiFi Gateway do połączenia z asystentem Alexa.





WELOCK smart lock TOUCH41 – ten model wykorzystuje odcisk palca jako główny sposób dostępu. W ramach kampanii Double 11 można uzyskać do €63 rabatu, a po użyciu kuponu VD63 cena końcowa wynosi €126. Produkt wysyłany jest z europejskiego magazynu, a użytkownik otrzymuje 2-letnią gwarancję. Model TOUCH41 może być ciekawym wyborem dla osób, które chcą ograniczyć użycie kluczy fizycznych.

WELOCK smart lock TOUCA51 – połączenie czytnika linii papilarnych i klawiatury kodowej zwiększa elastyczność w codziennym użytkowaniu. W ramach promocji można zaoszczędzić do €60, a dzięki kuponowi VD60 końcowa cena wynosi €109. Wysyłka realizowana jest z europejskiego magazynu, a gwarancja obejmuje 2 lata.

WELOCK smart lock U81 – model z elektronicznym cylindrem przeznaczony do zastosowań o wyższym poziomie zabezpieczenia. W czasie Double 11 można otrzymać rabat do €70, a po zastosowaniu kuponu VD70 cena końcowa to €179. Produkt dostępny jest z 2-letnią gwarancją i wysyłką z Europy.

WELOCK smart lock PCB41 Plus – wyposażony w klawiaturę i możliwość zdalnego sterowania, objęty jest rabatem do €40. Po wprowadzeniu kuponu VD40 jego cena końcowa wynosi €109. Jak pozostałe modele, dostępny jest z 2-letnią gwarancją i wysyłką z magazynu w Europie.

WELOCK Electronic Smart Door Lock Cylinder Connection with Alexa Wifi Gateway – urządzenie umożliwiające integrację zamków WELOCK smart lock z asystentem głosowym Alexa. Cena wynosi €99, a w zestawie znajduje się 2-letnia gwarancja oraz wysyłka z europejskiego magazynu.

Każdy z wymienionych produktów zaprojektowano tak, aby umożliwić łatwe dopasowanie do standardowych drzwi i bezpieczną instalację bez konieczności wymiany całego zamka. W zamkach zastosowano mechanizm w profilu europejskim („Euro-profile”), co oznacza, że zamek jest kompatybilny z drzwiami wyposażonymi w standardową wkładkę europejską. Producent informuje, że urządzenie jest przeznaczone do drzwi o grubości od 50 mm do 100 mm, co czyni je kompatybilnym z większością typowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach mieszkalnych.



WELOCK smart lock TOUCH41 oraz TOUCA51 oferują biometryczny dostęp, natomiast PCB41 Plus umożliwia wprowadzenie kodu lub połączenie z aplikacją mobilną. Użytkownicy, którzy zdecydują się na WELOCK smart lock U81, otrzymują produkt o wzmocnionej konstrukcji, natomiast dzięki WiFi Gateway można sterować wszystkimi modelami zdalnie. Zamek można zintegrować z asystentem głosowym Amazon Alexa, co pozwala na odblokowanie drzwi za pomocą prostego polecenia głosowego, na przykład „Alexa, odblokuj drzwi”. Dzięki tej integracji urządzenie może stać się częścią szerszego systemu inteligentnego domu — zamek można włączyć do scenariuszy automatyzacji, takich jak „Alexa, uruchom tryb wyjście”, który może automatycznie zamknąć drzwi lub uzbroić system alarmowy.







W kampanii Double 11 podkreślono nie tylko atrakcyjne ceny, ale również zasady zakupu. Każdy model objęty jest 2-letnią gwarancją, a polityka 30-Day Money-Back Guarantee umożliwia zwrot w przypadku niezadowolenia. Wsparcie techniczne WELOCK działa przez cały okres użytkowania produktu, a dostawa z magazynów w Europie i Wielkiej Brytanii pozwala uniknąć długiego czasu oczekiwania. Firma deklaruje także bezproblemową obsługę gwarancyjną (2 years Hassle-Free Warranty) i dostępność pomocy technicznej przez cały okres użytkowania (Lifetime Customer Support).



WELOCK smart lock pojawia się w tej kampanii jako przykład połączenia tradycyjnego zabezpieczenia drzwi z nowymi funkcjami cyfrowymi. Dla użytkowników, którzy chcą ograniczyć noszenie kluczy, modele TOUCH41 i TOUCA51 mogą stanowić wygodną alternatywę. Osoby zainteresowane integracją z systemem Alexa mogą natomiast skorzystać z rozwiązania WiFi Gateway. Wspólnym mianownikiem wszystkich produktów jest prostota montażu i dostępność różnych metod autoryzacji – od biometrii po aplikację mobilną.



Podsumowując, kampania Double 11 to propozycja dla osób, które planują modernizację zabezpieczeń w swoich domach lub biurach. WELOCK smart lock w wersjach TOUCH41, TOUCA51, U81, PCB41 Plus i moduł WiFi Gateway są dostępne z bezpłatną wysyłką, 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy, 2-letnią gwarancją oraz dożywotnim wsparciem klienta. Akcja trwa w ramach ograniczonego okresu promocyjnego i jest dostępna na stronie WELOCK Double 11 Deals 2025.







Materiał powstał w ramach płatnej współpracy z Welock

