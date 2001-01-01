Środa 5 listopada 2025 Świetne wyniki finansowe AMD

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:03 AMD pochwaliło się rekordowymi wynikami finansowymi za trzeci kwartał 2025 roku, notując przychody na poziomie 9,2 mld USD - wzrost o 36% rok do roku. Zysk operacyjny wyniósł 1,3 mld USD, zysk netto 1,2 mld USD, a zysk na akcję 0,75 USD. W ujęciu non-GAAP marża brutto wyniosła 54%, zysk operacyjny 2,2 mld USD, zysk netto 2 mld USD a zysk na akcję 1,20 USD. Duży wzrost odnotowano w działach odpowiedzialnych za procesory EPYC i Ryzen oraz akceleratory Instinct dedykowane dla centrów danych i zastosowań sztucznej inteligencji.



Przychody segmentu Data Center wzrosły do 4,3 mld USD (+22% r/r), a segmentu Client i Gaming do 4 mld USD (+73% r/r). Ale nie wszędzie było tak różowo. Dla kontrastu przychody segmentu Embedded spadły o 8%.



W prognozach na czwarty kwartał 2025 r. AMD oczekuje przychodów około 9,6 mld USD (plus/minus 300 mln USD), co oznacza wzrost o około 25% r/r i 4% kwartał do kwartału, przy utrzymaniu wysokiej marży brutto na poziomie ok. 54,5%. Warto przy tym zaznaczyć, że prognozy te nie uwzględniają potencjalnych przychodów z tytułu sprzedaży akceleratorów MI308 do Chin.



W ostatnich miesiącach AMD nawiązało strategiczne partnerstwa oraz ogłosiło nowe wdrożenia w obszarze AI i chmury, m.in. z OpenAI, Oracle, IBM, Cisco oraz wieloma dostawcami chmur obliczeniowych. Firma kontynuuje rozwój platformy Instinct oraz procesorów EPYC i wprowadza na rynek nowe technologie dla centrów danych, przemysłu i graczy, takie jak procesory Ryzen Threadripper 9000WX, technologia FSR 4 i nowe rozwiązania dla komputerów przemysłowych.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



