Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2025
Środa 5 listopada 2025 
    

Świetne wyniki finansowe AMD


Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:03
AMD pochwaliło się rekordowymi wynikami finansowymi za trzeci kwartał 2025 roku, notując przychody na poziomie 9,2 mld USD - wzrost o 36% rok do roku. Zysk operacyjny wyniósł 1,3 mld USD, zysk netto 1,2 mld USD, a zysk na akcję 0,75 USD. W ujęciu non-GAAP marża brutto wyniosła 54%, zysk operacyjny 2,2 mld USD, zysk netto 2 mld USD a zysk na akcję 1,20 USD. Duży wzrost odnotowano w działach odpowiedzialnych za procesory EPYC i Ryzen oraz akceleratory Instinct dedykowane dla centrów danych i zastosowań sztucznej inteligencji.

Przychody segmentu Data Center wzrosły do 4,3 mld USD (+22% r/r), a segmentu Client i Gaming do 4 mld USD (+73% r/r). Ale nie wszędzie było tak różowo. Dla kontrastu przychody segmentu Embedded spadły o 8%.

W prognozach na czwarty kwartał 2025 r. AMD oczekuje przychodów około 9,6 mld USD (plus/minus 300 mln USD), co oznacza wzrost o około 25% r/r i 4% kwartał do kwartału, przy utrzymaniu wysokiej marży brutto na poziomie ok. 54,5%. Warto przy tym zaznaczyć, że prognozy te nie uwzględniają potencjalnych przychodów z tytułu sprzedaży akceleratorów MI308 do Chin.

W ostatnich miesiącach AMD nawiązało strategiczne partnerstwa oraz ogłosiło nowe wdrożenia w obszarze AI i chmury, m.in. z OpenAI, Oracle, IBM, Cisco oraz wieloma dostawcami chmur obliczeniowych. Firma kontynuuje rozwój platformy Instinct oraz procesorów EPYC i wprowadza na rynek nowe technologie dla centrów danych, przemysłu i graczy, takie jak procesory Ryzen Threadripper 9000WX, technologia FSR 4 i nowe rozwiązania dla komputerów przemysłowych.


 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    