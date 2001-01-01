Środa 5 listopada 2025 AMD dostało zgodę na eksport karty MI308 na rynek chiński

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:14 Przy okazji publikacji raportu finansowego AMD zakomunikowało, że firma otrzymała zgodę na eksport swoich układów AI Instinct MI308 do Chin. Sprawa jest tym ciekawsza, że konkurencyjne układy H20 od Nvidii nadal nie mogą być sprzedawane w państwie środka, mimo że teoretycznie są to bardzo podobne produkty. Na razie ciężko powiedzieć czy różnica w podejściu do obu firm przez regulatora wynika ze specyfikacji chipu MI308, której jeszcze nie znamy, czy może jest to kwestia czasu i Nvidia też finalnie takowe pozwolenie dostanie.



Na razie pewne jest to, że MI308 dla rynku Chińskiego będzie słabszy od oferowanego przez AMD układu MI308X i że AMD ostrożnie podchodzi do całej sytuacji. Firma nie ujęła np. MI308 dla rynku Chin w swoich prognozach finansowych. Można się domyślać, że jest to podyktowane nieufnością co do trwałości decyzji podejmowanych przez obecną administrację. Wystarczy tylko wspomnieć, że AMD już kiedyś eksportowało akceleratory z serii Instinct 3xx do Chin, ale zostało zmuszone by zaprzestać tego działania. Podobnie zresztą jak Nvidia.



Dla porównania AMD Instinct MI308X opiera się na architekturze CDNA 3.0, a jej główne parametry obejmują 19 456 rdzeni i 192 GB pamięci HBM3 o taktowaniu 2,53 GHz, co przekłada się na przepustowość pamięci na poziomie 10,3 TB/s. Karta korzysta z interfejsu PCIe 5.0 x16, a do jej produkcji AMD wykorzystuje litografię 5nm.

