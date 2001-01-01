Środa 5 listopada 2025 Specyfikacja techniczna układów Panther Lake

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:28 Kilka dni temu Intel zaprezentował mobilne procesory Intel Panther Lake chwaląc się ich wydajnością. Dowiedzieliśmy się wtedy, że flagowe modele zaoferują aż trzy rodzaje rdzeni: 4 rdzenie Cougar Cove (P), 8 rdzeni Darkmont (E) oraz 4 rdzenie Darkmont (LPE). Do tego dochodzi układ graficzny Xe3 Celestial może posiadać nawet 12 rdzeni oraz nowy, jeszcze mocniejszy układ NPU. W sumie TOPowy model ma oferować wydajność sięgająca 180 TOPS (CPU+NPU+iGPU). Jeśli chodzi o pozostałe cechy Panther Lake, to są to nowa litografia Intel 18A oraz wsparcie dla PCIe 5.0, Thunderbolt 4 i Wi-Fi 7.



No ale nie samymi flagowcami człowiek się interesuje, więc tym ciekawsza jest informacja podana przez znanego z wiarygodnych przecieków użytkownika @jaykihn0, który opublikował wpis z wszystkimi planowanymi modelami opisywanych CPU. Trzeba przy tym dodać, że część z tych danych już pojawiała się we wcześniejszych plotkach:



Konfiguracje 4+8+4:





Core Ultra X9 388H: 4 rdzenie P, 8 rdzenie E, 4 rdzenie LPE, 5.1 GHz

Core Ultra 386H: 4 rdzenie P, 8 rdzenie E, 4 rdzenie LPE, 4.9 GHz

Core Ultra X7 368H: 4 rdzenie P, 8 rdzenie E, 4 rdzenie LPE, 5.0 GHz

Core Ultra 366H: 4 rdzenie P, 8 rdzenie E, 4 rdzenie LPE, 4.8 GHz

Core Ultra X7 358H: 4 rdzenie P, 8 rdzenie E, 4 rdzenie LPE, 4.8 GHz

Core Ultra 356H: 4 rdzenie P, 8 rdzenie E, 4 rdzenie LPE, 4.7 GHz



Konfiguracje 4+4+4:



Core Ultra X5 338H: 4 rdzenie P, 4 rdzenie E, 4 rdzenie LPE, 4.7 GHz

Core Ultra 336H: 4 rdzenie P, 4 rdzenie E, 4 rdzenie LPE, 4.6 GHz



Konfiguracje 4+0+4:



Core Ultra 365: 4 rdzenie P, 0 rdzenie E, 4 rdzenie LPE, 4.8 GHz

Core Ultra 355: 4 rdzenie P, 0 rdzenie E, 4 rdzenie LPE, 4.7 GHz

Core Ultra 335: 4 rdzenie P, 0 rdzenie E, 4 rdzenie LPE, 4.6 GHz

Core Ultra 325: 4 rdzenie P, 0 rdzenie E, 4 rdzenie LPE, 4.5 GHz



Konfiguracje 2+0+4:



Core Ultra 332: 2 rdzenie P, 0 rdzenie E, 4 rdzenie LPE, 4.4 GHz

Core Ultra 322: 2 rdzenie P, 0 rdzenie E, 4 rdzenie LPE, 4.4 GHz





