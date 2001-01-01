Środa 5 listopada 2025 Ogromny wzrost cen pamięci DRAM

Autor: Wedelek | 06:40 Pod koniec października na rynku pamięci DRAM doszło do zakłócenia w łańcuchu dostaw i rozjechanie się wskaźników popytu i podaży. Pierwsze symptomy problemów pojawiły się już w sierpniu gdy producenci DRAM-ów zdecydowali się na wsteczne podniesienie cen modułów RDIMM o 40–50%. W wyniki tych działań pamięci podrożały i to znacząco. Według najnowszego raportu CTEE, w ujęciu rocznym (rok do roku) ceny pamięci DRAM wzrosły aż o 171,8%, a zwiększony popyt napędzany przez dynamiczną rozbudowę centrów danych i rozwój sztucznej inteligencji wyssał z rynku większość dostępnych zasobów.



W efekcie moduły RAM uznawane do tej pory za relatywnie tani towar stały się jednym z najdroższych komponentów. Przy tym optymizmem nie napawają też dane pochodzące od producentów, którzy są w stanie zrealizować około 70% składanych zamówień, co oznacza niedobory i jeszcze większą drożyznę w niedalekiej przyszłości. Tylko w ostatnich 6 tygodniach cena 16GB modułu DDR5 od dużego producenta wzrosła z 7 do 13 dolarów. W jeszcze gorszej sytuacji są mniejsi producenci, którzy mogą liczyć na raptem 35% - 40% zrealizowanych dostaw. Jak by tego było mało prognozuje się, że sytuacja ta potrwa przez najbliższą dekadę.





