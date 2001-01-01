Środa 12 listopada 2025 AMD dzieli się szczegółami na temat Zen 6 i Zen 7

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:23 Podczas prezentacji przeznaczonej dla inwestorów AMD zaprezentowało zaktualizowany plan wydawniczy na najbliższe lata. Dowiedzieliśmy się z niego między innymi, że Zen 6 pojawi się na rynku w przyszłym roku, a bazujące na nim CPU będą wykonywane w procesie technologicznym 2 nm od TSMC. Nowa mikroarchitektura zmaterializuje się w postaci dwóch rodzajów rdzeni: Zen 6 i Zen 6C, zoptymalizowanych odpowiednio pod kątem wysokiej wydajności i energooszczędności. Według dyrektora technicznego AMD, Marka Papermastera, Zen 6 zapewni wyższy współczynnik IPC (mówi się o +8% względem Zen 5) i lepszą wydajność, również w przypadku AI między innymi dzięki dodatkowym potokom obliczeniowym.



Nieoficjalnie mówi się też o nowej budowie chipletów – każdy ma mieć po maksymalnie 12 rdzeni, co w przypadku modeli desktopowych da nam maksymalnie 24 rdzenie a w układach mobilnych 22 rdzenie. Do tego dojdzie obsługa zegarów 6Ghz, lepszy kontroler pamięci, nowe połączenia mostkowe LSI oraz, w przypadku niektórych CPU, usprawniona pamięć V-Cache.





AMD wspomniało też o Zen 7, który wprowadzi nowy silnik macierzowy i większą ilość obsługiwanych instrukcji, w tym niezwykle przydatne AVX10 i ACE (Advanced Matrix Extensions for Matrix Manipulation). W Zen 7 zostanie też zaimplementowany nowy model zarządzania pamięcią o nazwie FRED (flexible return and event delivery), a także ChkTag x86 Memory Tagging, co ma zmniejszyć opóźnienia w przesyle danych.









