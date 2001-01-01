Środa 12 listopada 2025 Valve pracuje nad nowym Steam Controllerem

Autor: Wedelek | źródło: X.com | 05:48 Do sieci wyciekła informacja o nowym zestawie VR Steam Frame (powszechnie znanymi jako Valve Deckard) nad którym pracuje Valve, a także o kolejnej generacji Steam Controllera. Tę drugą informację tę wraz z makietą nowego pada opublikował w serwisie X @SadlyItsBradley. Zaktualizowany Steam Controller będzie znacząco odbiegał od starego projektu, a oprócz zmiany położenia kluczowych elementów odświeżony pad będzie również posiadał nową funkcję. Będzie ona wykrywać odległość dłoni od uchwytów kontrolera, choć dokładne zastosowanie tej funkcji pozostaje tajemnicą.



Ponoć rozwiązanie tej zagadki poznamy jeszcze dziś. Na razie fani Valve spierają się czy pojawienie się nowych produktów jest związane z decyzją o wkroczeniu na rynek konsolowy czy może zbliżającą się premierą HalfLife 3.





