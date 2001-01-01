Środa 12 listopada 2025 Kup monitor gamingowy ASUS ROG i zgarnij gratis w postaci słuchawek TUF Gaming H1!

Autor: Adam | 23:45 Planujesz zakup monitora gamingowego? W takim razie ucieszy Cię informacja, że w Media Expert trwa właśnie promocja, dzięki której możesz otrzymać słuchawki TUF Gaming H1 gratis przy okazji zakupów! Wystarczy, że dodasz do zamówienia wybrany monitor gamingowy ASUS ROG biorący udział w akcji. Kolejnym krokiem jest wybór dedykowanych słuchawek w koszyku. Ostatni etap to oczywiście dokończenie realizacji zamówienia. Nie zwlekaj! Promocja obowiązuje do 30 listopada 2025 r. lub wyczerpania zapasów i dotyczy wybranych monitorów tego producenta.



Jednym z urządzeń biorących udział w akcji jest monitor ASUS ROG Strix XG27ACDNG. Reprezentuje on segment sprzętów wykorzystujących technologię QD-OLED, która łączy diody organiczne z warstwą kropek kwantowych. Pozwala to uzyskać wysoki kontrast, równomierne odwzorowanie barw i szeroką paletę kolorystyczną przy niskim czasie reakcji - 0,03 ms GtG. Matryca o przekątnej 26,5 cala i rozdzielczości 2560x1440 px (WQHD) zapewnia szczegółowy obraz, a częstotliwość odświeżania 360 Hz umożliwia płynne wyświetlanie dynamicznych scen. Zastosowana technologia OLED eliminuje konieczność podświetlenia krawędziowego, co pozwala na uzyskanie głębokich czerni i wysokiego poziomu kontrastu.







Urządzenie wyposażono w konstrukcję o regulowanej wysokości oraz funkcję obrotu ekranu (pivot), co ułatwia dopasowanie do miejsca pracy. Obudowa ma charakterystyczny dla serii ROG design z subtelnym podświetleniem w tylnej części. Panel QD-OLED wspiera standard HDR10, oferując szeroki zakres luminancji, dzięki czemu treści w grach czy filmach zachowują odpowiedni balans pomiędzy jasnymi i ciemnymi fragmentami obrazu. Monitor wykorzystuje złącza HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.4, a także porty USB 3.2 Gen 1, umożliwiając łatwe podłączenie urządzeń zewnętrznych.



Cechą szczególną modelu jest także technologia NVIDIA G-SYNC Compatible i AMD FreeSync Premium, redukująca efekt rozrywania obrazu. Dzięki temu obraz pozostaje spójny nawet przy dynamicznej zmianie klatek, co ma znaczenie przy rozgrywkach sieciowych lub pracy z materiałem wideo. Producent zastosował również funkcje chroniące wzrok, takie jak Flicker-Free i Low Blue Light, ograniczające migotanie i emisję niebieskiego światła.







Warto także wspomnieć o dedykowanym gratisie. Słuchawki ASUS TUF Gaming H1 Gen II to model nauszny o lekkiej konstrukcji, przystosowany do pracy z komputerami i konsolami. Producent wyposażył je w przetworniki 40 mm ASUS Essence oraz elastyczny mikrofon jednokierunkowy, co pozwala na prowadzenie rozmów głosowych i komunikację w grach. Ich obecność w zestawie może stanowić uzupełnienie stanowiska komputerowego, szczególnie dla osób, które dopiero kompletują sprzęt gamingowy lub chcą wymienić dotychczasowe akcesoria.



Do 30 listopada 2025 r. zakup tego monitora uprawnia do otrzymania gratisu – słuchawek nausznych ASUS TUF Gaming H1 Gen II. Promocja jest częścią szerszej akcji, w której biorą udział wybrane monitory marki ASUS. Aby skorzystać z oferty, należy w okresie jej obowiązywania dokonać zakupu kwalifikującego się produktu w sklepie Media Expert (stacjonarnie lub online), a następnie udać się do kasy z dedykowanym gratisem (jeżeli znajdujesz się fizycznie w sklepie) lub dodać do koszyka dedykowane słuchawki. Ostatnim etapem jest sfinalizowanie zamówienia/zakupu.













---

Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



