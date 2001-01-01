Środa 12 listopada 2025 Sony zaprezentowało monitor sygnowany logo PlayStation

Autor: Wedelek | 05:58 Sony dodało do swojej oferty 27 calowy monitor gamingowy sygnowany logo marki PlayStation. No dobrze, a co w nim takiego wyjątkowego zapytacie? Otóż w porównaniu do zwykłych monitorów urządzenie to wyposażono w składany hak do trzymania i jednoczesnego ładowania kontrolera DualSense. Ponadto jego stylistyka nawiązuje wyglądem zarówno do konsoli jak i akcesoriów do niej dedykowanych, więc jest to idealny prezent dla kogoś, kto jest fanem marki.



Monitor dostał 27-calowy ekran IPS QHD (2560 × 1440) z obsługą HDR, VRR oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 240Hz. Pamiętajcie tylko, że na PS5 i PS5 Pro nie wykorzystacie w pełni jego potencjału, bo obie konsole wspierają tylko 120Hz odświeżanie ekranu. Sprzęt posiada też dwa porty HDMI 2.1 i jeden DisplayPort 1.4, dwa USB A i jeden USB-C oraz wbudowane głośniki stereo. Ceny nie podano, ale zakładam, że tanio nie będzie.







