Środa 12 listopada 2025 Valve prezentuje nowości sprzętowe, w tym nowy "konsolopecet"

Autor: Wedelek | 06:20 Valve oficjalnie zapowiedziało trzy nowe urządzenia, które zadebiutują na rynku na początku 2026 roku – Steam Frame, Steam Machine oraz nowy Steam Controller. Steam Frame to lekkie, bezprzewodowe i modularne gogle VR ze wsparciem dla streamingu i obsługą całej biblioteki Steam, wyposażone w system operacyjny SteamOS, chipset Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB RAM i zaawansowane śledzenie ruchu gracza oraz jego oczu. Sprzęt wyróżnia się możliwością lokalnego uruchamiania gier oraz ich strumieniowania z PC, a otwarta konstrukcja pozwoli na personalizację i wsparcie akcesoriów firm trzecich.



W Steam Frame zastosowano nowoczesne soczewki typu pancake, które zapewniają bardzo dobre odwzorowanie ostrości i minimalizują zniekształcenia na całej powierzchni obrazu. Soczewki te współpracują z dwoma wyświetlaczami LCD o rozdzielczości 2160 × 2160 pikseli każdy, oferując pole widzenia 110 stopni i uwzględniając możliwość regulacji rozstawu za pomocą pokrętła IPD. Zastosowana optyka pozwala na używanie zestawu wraz z okularami o ile ich szerokość nie przekracza 140 mm.



Steam Machine to z kolei kompaktowy komputer stacjonarny w formie konsoli, który – według Valve – oferuje wydajność sześciokrotnie większą niż Steam Deck, pozwalając na granie w 4K przy 60 FPSach. Sercem urządzenia jest 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor AMD na bazie Zen 4 o taktowaniu do 4.8 GHz oraz stworzona dla tego modelu grafika bazująca na architekturze RDNA3 z 28 jednostkami CU, 8 GB pamięci GDDR6 VRAM i zegarem do 2,45 GHz.



Steam Machine będzie dostępny w dwóch wariantach: z dyskiem 512 GB lub 2 TB NVMe SSD, a oba modele posiadają też gniazdo na szybkie karty microSD. W środku znajdziemy 16 GB pamięci RAM typu DDR5, a za łączność odpowiadają moduły Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 oraz zintegrowany adapter bezprzewodowy do Steam Controller. Na przednim panelu umieszczono dwa porty USB-A 3.2, z tyłu kolejne dwa USB-A 2.0 i jeden USB-C 3.2 Gen 2. Nie zabrakło także gigabitowego Ethernetu, DisplayPort 1.4 (do 4K/240Hz lub 8K/60Hz) i HDMI 2.0 (do 4K/120Hz). Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego SteamOS 3 (Arch Linux) z KDE Plasma jako pulpitem.





Nowy Steam Controller zachowuje charakterystyczne touchpady, wzbogacając je o magnetyczne analogi z technologią TMR, wbudowaną haptyką i żyroskopem. Kontroler działa z każdym urządzeniem Valve, a nowy bezprzewodowy adapter gwarantuje niskie opóźnienia w streamingu oraz bezpieczne ładowanie poprzez magnetyczną stację dokującą. Produkty nie mają jeszcze oficjalnej ceny, ale wszystkie pojawią się w sprzedaży w pierwszej połowie 2026 roku.





