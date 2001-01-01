Środa 12 listopada 2025 Tachyum chwali się nowym układem z 1024 rdzeniami w 2nm

Autor: Wedelek | źródło: Tachyum | 06:31 Tachyum zaprezentował swoje nowe chipy dla AI z serii Prodigy. Układy te są produkowane w technologii 2 nm i oferują aż 1024 rdzenie, które mogą być taktowane zegarem do 6 GHz. Producent deklaruje, że w TOPowej wersji moc obliczeniowa przekracza 1000 PFLOPs w zadaniach związanych z AI, a każdy chip zawiera także ogromny, 1 GB cache oraz dedykowane jednostki macierzowe i wektorowe zoptymalizowane pod kątem obliczeń HPC (High Performance Computing).



Najmocniejszy wariant, Prodigy Ultimate, wyposażono w aż 24 kanały pamięci DDR5-17600 MT/s, a także 128 linii PCIe 7.0, co daje imponującą przepustowość i pozwala na łatwe skalowanie konfiguracji. Opisywnay CPU bazuje na chipletach, z których każdy może mieć do 256 aktywnych rdzeni. Producent twierdzi, że jego nowy procesor oferuje w zastosowaniach AI nawet 21 razy większą moc obliczeniową niż Nvidia Rubin Ultra i to przy niższym zużyciu energii, za co odpowiada między innymi litografia 2nm. Prodigy ma też bez problemu odpalać binarki napisane dla ARMa, x86 i RISC-V, co czyni z niego bardzo uniwersalny układ.



No i niby wszystko to brzmi super, ale jest pewien problem. Nowość od Tachyum nie pojawi się wcześniej niż w 2027 roku, a pewnie i ta data jest mocno życzeniowa – bardziej obstawiałbym 2029 lub 2030 rok. No a wtedy zarówno AMD jak i Nvidia będą mieć już całkiem nową serię produktów i realnie starcie na szczycie może wyglądać inaczej niż kreuje to Tachyum. Co nie zmienia oczywiście faktu, że konkurencja się przyda.





