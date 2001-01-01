Środa 12 listopada 2025 Intel potwierdza, Nova Lake ze wsparciem dla AVX10.2

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:40 W najnowszym, 60 już wydaniu dokumentu Architecture Instruction Set Extensions and Future Features pojawił się zapis potwierdzający obecność instrukcji AVX10.2 w układach z serii Nova Lake. Oznacza to, że najnowsze, desktopowe układy Intela otrzymają zaawansowane funkcje przetwarzania macierzy, w tym również AVX-512. A ponieważ aby to zadziałało zarówno rdzenie E jak i P muszą oferować wsparcie dla instrukcji AVX10.2 to mamy potwierdzenie, że zarówno wysokowydajne Coyote Cove jak i nastawione na efektywność Arctic Wolf dostaną takie wsparcie.



Topowe modele z rodziny Nova Lake mają być wyposażone w aż 52 rdzenie: 16 rdzeni typu Performance (P, „Coyote Cove”), 32 rdzenie Efficient (E, „Arctic Wolf”) oraz 4 dodatkowe Low Power Efficient. Oprócz tego możemy liczyć na rozbudowaną pamięć podręczną L3, lepszą obsługę technologii AI, wsparcie dla DDR5-8000 oraz zintegrowaną grafikę Xe3 z nawet 1536 jednostkami cieniującymi.





