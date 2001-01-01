Środa 12 listopada 2025 Miniaturowy 1TB pendrive Extreme Fit od Sandiska

Autor: Adam | 22:28 Firma Sandisk wprowadza do portfolio Sandisk Extreme Fit USB-C Flash Drive – prawdopodobnie najmniejszy na świecie pendrive o pojemności 1 TB. Dzięki konstrukcji typu „leave-in” pendrive pozostaje praktycznie niewidoczny w porcie laptopa lub tabletu – także po jego wyłączeniu – a jednocześnie oferuje ogromną przestrzeń do przechowywania danych. Pendrive ma kompaktową konstrukcję i złącze USB-C, dzięki czemu może na stałe pozostawać w porcie urządzenia. Umożliwia szybki transfer danych z prędkością odczytu do 400 MB/s (w wersjach od 128 GB do 1 TB). Pozwala także łatwo tworzyć kopie zapasowe oraz zarządzać plikami przy użyciu aplikacji SanDisk Memory Zone dostępnej dla systemów Windows i macOS. Jest kompatybilny z laptopami, tabletami i innymi urządzeniami wyposażonymi w port USB-C.



„Profesjonaliści, fotografowie, osoby aktywne zawodowo i studenci są w ciągłym ruchu – przenoszą swoje smukłe laptopy i tablety z domu do biura, na spotkania czy zajęcia. Potrzebują pamięci, która jest zawsze gotowa do użycia i łatwo dostępna – tak, by mogli działać bez przestojów. Dzięki kompaktowej konstrukcji typu leave-in, nowy pendrive SANDISK Extreme Fit zapewnia szybkie przenoszenie danych na pojemny nośnik, zawsze gotowy do pracy – bez konieczności ciągłego podłączania, odłączania czy martwienia się o utratę połączenia z usługami w chmurze” – mówi Christina Garza, Director of Global Brand Management w Sandisk.



Dostępność i ceny:



SANDISK Extreme Fit USB-C Flash Drive jest dostępny w sklepie shop.sandisk.com oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie w wersjach: 64 GB (60 PLN), 128 GB (88 PLN), 256 GB (153 PLN), 512 GB (289 PLN) i 1 TB (528 PLN).













K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



