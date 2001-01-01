Środa 12 listopada 2025 Chińczycy zbroją się na wojnę o AI

Autor: Wedelek | źródło: Reuters | 06:56 Podczas tegorocznej konferencji Baidu World chińska firma Baidu ogłosiła dwa nowe akceleratory AI z serii M100 i M300 opracowane przez jej dział Kunlunxin Technology. Oba są przeznaczone do wnioskowania i trenowania obciążeń, a to co je różni to moc obliczeniowa i data premiery. Model M100 będzie słabszy i pojawi się w 2026 roku, a M300 zadebiutuje rok później. Ich specyfikacja techniczna jest owiana tajemnicą i na ten moment wiemy tylko tyle, że będą to układy od podstaw zaprojektowane przez Chiński koncern.



Podczas konferencji Chińczycy pokazali nam też platformę Tianchi 256, opartą na 256 chipach P800 oraz jej mocniejszą werjś Tianchi 512 z 512 układami P800. Rozwiązanie to ma stanowić konkurencję dla konkurencyjnych układów Nvidia GB200 oraz Huawei CloudMatrix 384 i również zadebiutuje w przyszłym roku.

