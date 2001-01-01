Poniedziałek 17 listopada 2025 Wyciekła nieoficjalna specyfikacja Xeonów Granite Rapids-WS

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:04 Użytkownik Xa kryjący się pod pseudonimem @momomo_us udostępnił listę planowanych SKU najnowszych Xeonów z rodziny Granite Rapids-WS. Oprócz ich nazw kodowych poznaliśmy też ilość pamięci L3 i taktowanie. Jeśli wierzyć udostępnionej liście najmocniejszą jednostką będzie model 698X, oferujący 336 MB pamięci podręcznej L3 i taktowanie 2,0 GHz, a najsłabszym będzie jednostka 634 z zegarem 2.70 GHz i 48 MB cache. Procesory z rodziny Granite Rapids-WS oparta jest na modułach Intel XCC i architekturze CPU Redwood Cove.



Szósta generacja Xeonów WS będzie oferować do 86 rdzeni, przy czym sporo się mówi o tym, że docelowo w TOPowych jednostkach będzie ich nawet 128. Do tego Granite Rapids-WS zaoferuje wsparcie dla pamięci RAM DDR5-6400 oraz MRDIMM 8800 z obsługą do 12 kanałów. Procesory te zostaną również wyposażone w maksymalnie 136 linii PCIe 5.0 oraz do 336MB pamięci cache L3.





