Poniedziałek 17 listopada 2025 Samsung pochwalił się wynikami swojego procesu 2nm

Autor: Wedelek | źródło: Samsung | 06:16 Samsung po raz pierwszy ujawnił szczegółowe dane dotyczące swojego procesu 2 nm GAA. W porównaniu do poprzedniej generacji 3 nm GAA, nowy proces zapewnia wzrost wydajności o 5%, poprawę efektywności energetycznej o 8% oraz redukcję powierzchni układu o 5%. Nie są to zbyt dobre dane. Zwłaszcza, że pierwotne szacunki przewidywały znacznie większe korzyści – do 12% wzrostu wydajności i +25%w zakresie efektywności. Znacznie lepiej jest w kwestii wydajność produkcji. Samsung pochwalił się, że udało mu się osiągnąć poziom 50–60% sprawnych układów z wafla. Jest to poziom z jakim startował TSMC N3, a więc nie idealny, ale przyzwoity.



Pierwszym układem wykorzystującym nowy proces produkcyjny będzie Exynos 2600, który trafi do smartfonów Galaxy S26. Samsung będzie też produkować układy dla MicroBT i Canaan oraz dla Tesli. Udział Samsunga w globalnym rynku foundry wynosi obecnie 7,3%, co w porównaniu do 70,2% TSMC może i nie brzmi zbyt imponująco, ale nadal jest to liczący się gracz na rynku technologii półprzewodnikowych.

