Poniedziałek 17 listopada 2025 Kup wideorejestrator NAVITEL RS985 GPS i zyskaj kartę pamięci za 1 zł!

Autor: Adam | 22:26 Nie przegap tej okazji - zakup wideorejestratora NAVITEL RS985 GPS wraz z tylną kamerą może okazać się trafioną decyzją! Dlaczego? Decydując się na jedno z wybranych urządzeń marki Navitel można otrzymać kartę pamięci za 1 zł. Akcja obowiązuje tylko do 21.11.2025 r. Zasady oferty opisane są na stronie promocji.



Jednym z urządzeń biorących udział w akcji jest wideorejestrator NAVITEL RS985 GPS + kamera tylna. To zestaw pozwalający rejestrować materiał wideo zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu, co może przydać się w sytuacjach wymagających dokładnej rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Urządzenie zostało wyposażone w przednią kamerę o rozdzielczości 4K oraz tylny moduł Full HD, tworząc zapis obejmujący dwa kierunki jazdy. Sprzęt oferuje m.in takie funkcję jak GPS, tryb parkingowy oraz posiada ekran IPS o przekątnej 3 cali, zapewniający podgląd rejestrowanego obrazu. Sprzęt obsługuje technologie wspomagające, takie jak ostrzeganie o fotoradarach czy automatyczne zabezpieczanie nagrania w przypadku wykrycia wstrząsu. W zestawie znajduje się również uchwyt magnetyczny, który ułatwia szybkie zdejmowanie i montaż kamery.







Głównym atutem urządzenia jest nagrywanie obrazu w rozdzielczości 4K (3840 × 2160 pikseli) oraz dołączona do zestawu tylna kamera nagrywająca w rozdzielczości Full HD. W urządzeniu zastosowano sensor Sony STARVIS, pozwalający uzyskać wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych. Szeroki kąt widzenia sięgający do 160° (przód) umożliwia uchwycenie sytuacji na wszystkich pasach ruchu, a także pobocza.



Model ten wyposażono w 3-calowy ekran, który ułatwia przeglądanie nagrań oraz konfigurowanie ustawień sprzętu. Dzięki obecności Wi-Fi użytkownik zyskuje możliwość szybkiego transferu nagrań na smartfona bez konieczności wyjmowania karty pamięci. Dodatkowe funkcje to m.in. tryb nocny, detekcja ruchu, G-sensor pozwalający na automatyczne zapisywanie kluczowych nagrań w przypadku kolizji, a także wbudowany moduł GPS zapisujący trasę i prędkość przejazdu.



Do zestawu dołączona jest tylna kamera Full HD, wyposażona w sensor rejestrujący obraz w 120 stopniach. Umożliwia to kontrolowanie sytuacji z tyłu pojazdu, co może być szczególnie przydatne podczas parkowania lub w przypadku kolizji na skrzyżowaniach. Przewód do tylnej kamery pozwala na jej swobodne podłączenie w większości samochodów osobowych.



Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 512 GB, co pozwala na długie i nieprzerywane nagrywanie trasy. Menu wideorejestratora jest dostępne w języku polskim, a obsługa odbywa się za pomocą intuicyjnych przycisków zlokalizowanych przy ekranie.



Wraz z modelem RS985 GPS obowiązuje oferta, w której do 21 listopada 2025 roku można otrzymać kartę pamięci SANDISK Ultra Plus microSDXC 64GB za 1 zł. Promocja dotyczy wybranych wideorejestratorów Navitela i jest dokładnie omówiona na stronie akcji. Aby skorzystać z oferty, należy dodać do koszyka jeden z kwalifikujących się modeli, a następnie dobrać kartę pamięci wskazaną w regulaminie. System automatycznie naliczy rabat, dzięki czemu cena karty zostanie obniżona do 1 zł. W promocji uczestniczą wyłącznie modele oznaczone w sklepie stosowną informacją, co eliminuje ryzyko pomyłki przy wyborze sprzętu. Warto zwrócić uwagę, że liczba produktów objętych akcją może być ograniczona, a sama oferta jest czasowa – obowiązuje tylko do wyznaczonej daty.









---

Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



