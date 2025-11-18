Poniedziałek 17 listopada 2025 Global Foundries kupuje firmę zajmującą się fotoniką krzemową

Autor: Wedelek | źródło: Global Foundries | 06:31 (1) GlobalFoundries ogłosiło przejęcie Advanced Micro Foundry (AMF), firmy z siedzibą w Singapurze, specjalizującej się w technologii produkcji półprzewodników fotoniki krzemowej. Polega ona na wykorzystaniu krzemu jako medium do przesyłania i manipulowania sygnałami świetlnymi. Dzięki niej można produkować układy scalone pomiędzy którymi dane są przesyłane z użyciem ultraszybkiej, energooszczędnej transmisji danych światłem zamiast tradycyjnymi przewodami miedzianymi.



Dzięki pozyskaniu nowych zasobów produkcyjnych, własności intelektualnej oraz wykwalifikowanego zespołu AMF, GlobalFoundries stanie się największą na świecie wyspecjalizowaną fabryką fotoniki krzemowej. A przynajmniej pod względem przychodów. W planach są rozwój platformy produkcyjnej AMF w Singapurze wytwarzającej układy na 200 mm waflach i wprowadzenie wafli 300mm.





K O M E N T A R Z E

Wedelek, błagam, [...] zajmującą się fotonikom [...]!? (autor: Kenjiro | data: 18/11/25 | godz.: 15:44 )

FotonikĄ! Odmiana się kłania i to bardzo nisko.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



