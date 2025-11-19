Środa 19 listopada 2025 Intel chwali się wzrostem rentowności procesu 18A i postępem nad 14A

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 06:03 (1) Podczas konferencji RBC Capital Markets Global TMT John Pitzer, wiceprezes ds. planowania korporacyjnego i relacji inwestorskich Intela, poinformował, że mamy do czynienia ze stałym wzrostem rentowności procesu 18A, który to parametr z miesiąca na miesiąc poprawia się o około 7%. Jest to bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza w kontekście pojawiających się jakiś czas temu informacji o problemach z nową litografią. Intel twierdzi, że dynamiczny wzrost uzysku zwiększa szanse na terminowe wprowadzenie procesorów Panther Lake na rynek i ich masową produkcję bez istotnych wzrostów kosztów jednostkowych.



Zaznaczono również, że przewidywalna ścieżka poprawy uzysku na poziomie 7% miesięcznie wpisuje się w standardy branżowe i pozwala firmie planować wprowadzenie do oferty kolejnych produktów.



W trakcie tej samej prezentacji Pitzer przekazał także aktualizacje na temat kolejnego, jeszcze bardziej zaawansowanego węzła 14A. Według Intela prace nad nową litografią idą pełną parą i producent nie spodziewa się opóźnień w jej wdrożeniu. W procesie 14A Intel wdraża drugą generację technologii backside power delivery i bardziej zaawansowane bramki tranzystorowe.

a kiedy (autor: Markizy | data: 19/11/25 | godz.: 13:43 )

będą pierwszy układy w tych 18A i kto będzie ich odbiorcą? Jak pamiętam nie tylko intel ma produkować w tym procesie swoje układy.



