Środa 19 listopada 2025 Ogromne zniżki na Arrow Lake-S, ale… na razie tylko w Chinach

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:18 Intel próbuje zwiększyć sprzedaż procesorów Arrow Lake-S na rynku chińskim wprowadzając ogromne rabaty sięgające niemal 50% względem MRSP. Wśród najbardziej atrakcyjnych ofert znajdują się modele takie jak Core Ultra 5 245K, który zadebiutował w cenie 2499 CNY, a teraz można go kupić za zaledwie 1459 CNY (205 USD) - zniżka o 42%. Jeszcze bardziej imponujący rabat pojawił się na podstawowy model Core Ultra 5 225, który obecnie dostępny jest za 1159 CNY (163 USD) – pierwotnie kosztował 2149 CNY, więc mówimy o 46% zniżki. Flagowy model Core Ultra 9 285K też jest tańszy – jego cena spadła o 25% z pierwotnych 4799 CNY do 3599 CNY (506 USD).



Dodam, że wszystkie podane ceny zawierają już podatek VAT, co czyni je jeszcze atrakcyjniejszymi. Niestety, póki co nie przekłada się to na resztę świata, ale kto wie? Może i u nas takie obniżki się ostatecznie pojawią.

